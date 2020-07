Alors que certains pays imposent un test au covid-19 négatif pour entrer sur leur territoire, le gouvernement a décidé mercredi de prolonger le dépistage, pour les voyages à l'étranger, tout au long du mois d'août. Tous les résidents pourront en bénéficier une fois et gratuitement.

Un dépistage offert pour les vacances

Anne-Sophie de Nanteuil

S'il continue sa course sans répit, le virus pourrait toutefois décider de partir avec vous en vacances. Pour ne pas mettre le virus dans les valises, les résidents luxembourgeois pourront effectuer un dépistage gratuit avant de partir à l'étranger cet été. Si l'option était d'ores et déjà possible, la voilà prolongée et simplifiée, a annoncé le ministère de la Santé mercredi après-midi à la suite du conseil du gouvernement.

Une décision qui intervient alors que le Luxembourg est désormais considéré comme «zone à risque» par plusieurs pays, suite à l'augmentation du nombre de cas positifs. Avec comme conséquence directe, pour les résidents luxembourgeois, des conditions spécifiques pour pouvoir se rendre dans certains pays, comme un test PCR négatif.

Toutefois, ce sésame n'est à ce jour pas une condition sine qua non pour partir en vacances à l'étranger. «Une grande partie des pays européens ne demande pas de preuve de test négatif», rappelle la porte-parole du ministère de la Santé. Pour l'heure, seule l'Allemagne ainsi que les îles portugaises de Madère et des Açores imposent cette condition.



En outre, le ministère a fixé une limite : un test par numéro de matricule sera accordé. Une manière d’éviter les demandes non justifiées. Début juillet, le service avait dû refuser 819 demandes. En outre, le service, rappelait la semaine dernière le gouvernement, entend permettre aux résidents de ne pas faire une croix sur leurs voyages dans les pays conditionnant l’entrée dur le territoire et non de se rassurer.

Et pour l'heure, seule sera possible la prise de rendez-vous pour le mois d'août par le biais d'une nouvelle procédure qui sera mise en place dès la fin de la semaine. Ainsi, dès le 31 juillet, les résidents auront la possibilité d'introduire leur demande en ligne via www.covid19.lu.

Si la démarche est réservée aux vacances, les déplacements professionnels ne sont pas pour autant oubliés. Les entreprises peuvent toujours solliciter des tests gratuits pour leurs collaborateurs se déplaçant à l'étranger. La demande doit se faire via l'adresse covid19@houseofentrepreneurship.lu.



