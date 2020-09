Si la première phase revêtait encore un caractère expérimental, la deuxième partie du «large scale testing» entend tirer des leçons de ces derniers mois. Désormais, la stratégie mise en place pour lutter contre le covid-19 s'appuiera sur une toute nouvelle stratégie.

Un dépistage national plus «structuré, ciblé, flexible»

(ASdN) - Tirer les leçons de la première phase du dépistage national. S'il n'a plus de doute quant au caractère «utile et important» de sa stratégie, le gouvernement entend néanmoins ajuster son tir. Ce jeudi, Paulette Lenert (LSAP) a ainsi présenté les grands axes de la deuxième phase du «large scale testing» dont voici les cinq piliers à retenir.

1. Des échantillons dans la population

Pour la ministre de la Santé, cela ne fait aucun doute. Le dépistage à grande échelle avec des tests PCR permet de «suivre le processus d'infection». En d'autres termes, d'identifier les personnes infectées asymptomatiques et interrompre rapidement la chaîne d'infection. Les résidents et frontaliers continueront ainsi à être dépistés pour une «surveillance continue». Toute personne qui reçoit une invitation «doit venir se faire tester», insiste ainsi Paulette Lenert. Les bons reçus resteront valables deux semaines.

2. Des tests plus ciblés



Si la première phase du dépistage national a permis de détecter 1.118 cas asymptomatiques, «tester tout le monde aveuglément» n'a néanmoins «aucun sens», estime la ministre de la Santé. Désormais, les tests «très fréquents» cibleront ainsi les personnes identifiées comme étant les plus exposées, à savoir les enseignants, les policiers, les lycéens mais aussi les personnes travaillant dans le secteur de la santé et de l'horeca.

3. Plus de réactivité

Qui dit réactivité, dit flexibilité. La sélection des échantillons devrait être mise en place, de sorte qu'en cas de soupçon de concentration de cas positifs, celle-ci puisse être «réajustée rapidement, de manière spécifique et dynamique».



4. Des tests pour les voyageurs

Les personnes entrant sur le territoire luxembourgeois pourront continuer à être testées. Les stations de tests existantes aux frontières et à l'aéroport seront ainsi maintenues.



5. Bientôt des tests sérologiques

Lors de cette deuxième phase du dépistage massif, des tests sanguins seront effectués en complément des tests PCR. Ceux-ci permettront de déterminer si une personne a déjà été infectée par le virus. Des invitations seront envoyées dès l'automne. Pour la ministre de la Santé, ces tests sérologiques sont «importants car ils pourraient fournir davantage d'informations sur la propagation du virus».

«Pas d'allègement, ni de renforcement des mesures» Le Premier ministre Xavier Bettel a exprimé la volonté du gouvernement de maintenir les règles en vigueur, car «elles ont prouvé leur efficacité». Les chiffres des contaminations sont certes en hausse, mais le nombre des hospitalisations n'est pas «préoccupant».

Au total, le pays vise la réalisation de quelque 53.000 tests en moyenne par semaine. Pour prendre rendez-vous, la méthode restera la même, jugée «très efficace» lors de la première phase par le gouvernement. Plus concrètement, cela signifie que les personnes invitées à se faire tester continueront à recevoir des bons et pourront choisir un créneau et un lieu de test directement sur internet.

Si 13 centres de tests étaient opérationnels en août, seules huit stations sont en revanche, pour l'heure, en activité dans le pays. A savoir, celles de Bascharage, Esch, Hosingen, Howald, Luxembourg-ville, Grevenmacher, Schieren et Steinfort. Celles-ci seront ouvertes en semaine de 7 heures à 19 heures, voire 21 heures le vendredi. Le samedi, les horaires seront en revanche réduits de 8 à 15 heures. Aucun test ne sera par ailleurs effectué le dimanche.



Quant aux tests rapides, si la ministre socialiste ne les jugeait pas encore assez fiables il y a deux semaines à peine, elle semble depuis avoir revu sa position. Ainsi, «de nouveaux types de tests rapides et de tests de salive seront introduits à court terme», annonce-t-elle sans avancer de date. Car pour le moment, ces derniers ne seraient pas encore disponibles «en quantités suffisantes».

