Entre 6.000 et 7.000 entreprises ont déjà formulé une demande de chômage partiel a annoncé, ce mercredi, le ministre du Travail, Dan Kersch. L'Etat déboursera au moins un demi-milliard d'euros, voire plus si la crise se prolonge.

Un demi-milliard d'euros pour le chômage partiel

(ota) - En temps normal, le chômage partiel concerne quelque 30 entreprises par mois. Avec la crise sanitaire et les mesures de confinement qui l'accompagnent, «en l'espace d'une semaine entre 6.000 et 7.000 entreprises nous ont envoyé une demande», a expliqué, ce mercredi sur les ondes de 100.7, le ministre du Travail, Dan Kersch (LSAP). «Et ça risque encore d'augmenter», a-t-il prévenu. Une procédure accélérée pour l'ensemble des entreprises a été mise en place afin que les dossiers soient traités au plus vite.

Le ministre a rappelé que le chômage partiel représente une aide immédiate aux entreprises, puisque 80% du salaire versé par l'employeur sera pris en charge par l'Etat via le fonds pour l'emploi. Une enveloppe de 500 millions d'euros est prévue pour le mois de mars, mais «cela ne suffira évidemment pas si l'ampleur des demandes se prolonge au mois d'avril», a annoncé Dan Kersch.

Dans la crainte d'une crise sociale Le ministre du Travail et les partenaires sociaux avaient rendez-vous, ce mardi. Il s'agissait de préparer l'après-crise en essayant de modérer les effets négatifs sur l'emploi. Les licenciements dans les entreprises effectuant du chômage partiel pourraient ainsi être interdits.

Pour rappel, avec l'arrêt des chantiers, plus de 30.000 salariés sont concernés, ce qui représenterait une masse salariale de 150 millions d'euros. Si l'industrie s'arrête de tourner, la facture risque d'exploser, car «personne ne sait combien d'entreprises seraient concernées, ni combien de temps cela va durer. Il est donc impossible d'évaluer le coût de la crise et il faudra s'adapter au fur et à mesure», a estimé le ministre socialiste.

Outre le paquet d'aides financières pour soutenir l'économie et dont les détails seront dévoilés ce mercredi soir, Dan Kersch a rappelé que «des décisions rapides ont d'ores et déjà permis d'appuyer l'économie». Le paiement des impôts, des cotisations sociales et de la TVA ont ainsi été reportés. «C'est un soulagement énorme pour les entreprises, cela leur permet de disposer de liquidités afin qu'elles puissent honorer leurs factures et payer leurs frais courants».

