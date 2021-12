Dans son avis sur la nouvelle loi Covid, la Chambre des métiers approuve l'ensemble des restrictions décrétées par le gouvernement afin de limiter l'impact du variant Omicron. L'institution regrette toutefois les délais serrés de ces échéances.

Un délai «inutilement court» pour les nouvelles mesures

Dans un communiqué transmis aux rédactions ce jeudi, la Chambre des métiers a annoncé qu'elle accueillait favorablement l’action préventive du gouvernement luxembourgeois pour gérer les développements continuels de la crise sanitaire du covid-19. Mais l'institution, qui représente 7.000 entreprises artisanales occupant plus de 90.000 personnes, regrette les échéances «inutilement courtes» pour aviser de ces nouvelles mesures.

La Chambre des métiers approuve le recours à la dette Au-delà des mesures pour diminuer les impacts de la crise covid, les 7.000 entreprises artisanales du pays demandent aussi à l'Etat d'accentuer son effort pour mettre sur le marché plus de logements abordables.

«Au-delà des considérations de bonne gouvernance du processus législatif, la Chambre des métiers note avec satisfaction que le gouvernement a décidé de ne pas recourir aux moyens les plus restrictifs (NDLR: un confinement par exemple) au bénéfice d’un régime dit ''2G'' renforcé pour régler l’accès à une série d’établissements de l'horeca, des événements et certaines activités de loisirs», précise l'institution.

«Considérant la situation délicate et incertaine dans laquelle se retrouve notamment le secteur HORECA, y compris le secteur alimentaire artisanal et l’événementiel, l’extension et la prolongation des aides pour frais non couverts et de relance doivent assurer la survie de ces secteurs.»

La Chambre des métiers réclame plus de moyens Face à la pénurie de main-d'œuvre et de logements, le financement de l'Etat prévu dans le budget 2022 doit aller plus loin pour soutenir le monde artisanal. Tel est l'avis de la Chambre des métiers.

La Chambre des métiers rappelle par ailleurs que toutes ces mesures restrictives ont potentiellement un impact indirect sur d’autres secteurs, comme celui de la coiffure et des soins de beauté qui souffrent également de l’absence des fêtes de fin d’année. La chambre professionnelle invite ainsi le gouvernement à revoir la liste des bénéficiaires potentiels de ces aides.

L'organisation rappelle finalement la responsabilité du gouvernement luxembourgeois d’assurer, voire d’augmenter les capacités de test et de vaccination pendant la période des fêtes de fin d’année et ce par tous les moyens nécessaires. Il est crucial que les centres de test et de vaccination soient le plus accessibles pendant les jours de fête et les weekends.



Justement, rappelons qu'il est tout à fait possible de se faire vacciner en ce jour de réveillon de Noël. Des équipes mobiles de vaccination étaient d'ailleurs présentes dans différentes galeries commerciales ce vendredi matin. Notons également que le gouvernement a décidé il y a quelques jours de rouvrir temporairement, à partir du 10 janvier 2022, un cinquième centre de vaccination à Luxexpo The Box (Luxembourg-Kirchberg).

