Le gouvernement a prolongé la date limite d'introduction de la demande de l'allocation de vie chère et de la prime énergie jusqu'au 31 octobre, au lieu du 30 septembre.

Aides

Un délai allongé pour les demandes d'allocation de vie chère

Face à la flambée des prix de l’énergie et les conséquences qui en résultent pour les ménages à revenu modeste, le ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région informe ce vendredi que le gouvernement a décidé de faire un geste, en prolongeant la date limite d'introduction de la demande de l'allocation de vie chère et de la prime énergie jusqu'au 31 octobre, au lieu du 30 septembre comme prévu précédemment.

Sven Clement plaide pour une prime énergie cet hiver Au micro de RTL, le député Pirate a estimé qu'il était nécessaire d'avoir une véritable politique d’économie d'énergie et souhaite davantage d'aides pour les ménages précaires.

Pour la période de mars à juillet 2022, le Fonds national de solidarité a reçu environ 30.000 demandes. Sur ce total, 13.421 personnes avaient déjà reçu les montants auxquelles elles avaient droit et 978 ménages avaient reçu la subvention énergétique, comme l'expliquait la ministre de la Famille Corinne Cahen dans une réponse parlementaire début août.

Les familles qui bénéficient de l'allocation de vie chère, dont les montants ont été augmentés en début d'année, reçoivent automatiquement l'allocation énergétique. Il s'agit d'une somme forfaitaire s'élevant entre 200 et 400 euros, en fonction de la composition du ménage.

De 200 à 400 euros

Le montant de l'aide énergétique est défini en fonction du nombre de personnes vivant dans le ménage concerné. Une personne seule obtiendra ainsi une prime d'un montant de 200 euros, un ménage de deux personnes obtiendra 250 euros, et ce palier de 50 euros se poursuit, dans la limite de 400 euros maximum.

Les personnes qui n'ont pas droit à l'allocation de vie chère (AVC) peuvent toutefois demander la prime à l'énergie. Dans ce cas, le revenu doit être jusqu'à 25% plus élevé que le revenu éligible à l'AVC.

Le formulaire de demande et le tableau avec les limites de revenu sont disponibles en ligne sur le site fns.lu ou guichet.lu ou en version papier à la réception du Fonds national de solidarité ou auprès de la commune de résidence des demandeurs.

De plus amples informations peuvent être demandées au Fonds national de solidarité par téléphone au 49 10 81-999 (8h30-11h30) ou par courriel à avc.fns@secu.lu

