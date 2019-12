Pour la 38ème fois, l'action de solidarité Noël de la Rue s'est déroulée mercredi, offrant quelques heures de réconfort aux personnes vivant en marge.

Un déjeuner bien dans l'esprit de Noël

Salle Victor Hugo, mercredi, Noël a pris tout son sens. Celui d'une fête axée sur le partage. Et c'est ainsi que sous la devise "Nos chemins vers la crèche", l'action de solidarité Noël de la Rue a invité sans-abri et réfugiés à se retrouver au Limpertsberg le temps d'un bon déjeuner et d'animations. Environ 350 personnes ont donc été accueillies par Leo Kraus dans les nouveaux locaux - ceux du Fieldgen s'étant avérés trop petits au fil des ans.

Le nouvel évêque auxiliaire Leo Wagener a également pris part à la célébration. Dans sa prise de parole, le religieux a présenté chaque participant comme "des bergers sur le chemin de la crèche" et de rappeler que le Christ était né dans la pauvreté. "Les riches et les pauvres ont un Dieu qui ne les abandonne pas", a souligné Leo Wagener.

Avant la cérémonie religieuse, un coup de chapeau a été adressé aux quelque 80 bénévoles participant au bon succès de cette opération.

A l'heure du déjeuner commun, nombreux ont été les bénéficiaires à être surpris par la présence du Premier ministre Xavier Bettel venu, comme la bourgmestre de Luxembourg Lydie Polfer, servir de la soupe aux sans-abri et échanger quelques mots.

