Luxembourg 2 min.

Garderie à domicile

Un débat sur des allocations parentales aura bien lieu

Simon MARTIN La pétition réclamant une compensation si les parents décident de ne pas recourir à la garde gratuite des enfants a recueilli suffisamment de signatures pour qu'un débat soit organisé à la Chambre.

Les débats risquent d'être animés en ce début d'année au sein de la Chambre des députés. Dans un premier temps, la pétition réclamant «2 jours de télétravail pour tous, y compris les frontaliers», et qui avait recueilli pas moins de 14.000 signatures, fera l'objet d'une discussion le 25 janvier. Rappelons que le quorum requis pour qu'une pétition soit débattue publiquement est de 4.500 signatures.

Mais ce n'est pas le seul texte qui sera discuté dans un futur proche. Début décembre, la pétition portant le numéro 2512 demandait le versement d'une allocation parentale lorsque les structures institutionnelles ne sont pas utilisées et que l'enfant est gardé à domicile. Alors qu'il reste encore deux semaines pour la signer, celle-ci a déjà récolté près de 5.000 signatures à l'heure d'écrire ces lignes.

L'auteur de la pétition sera donc invité à se présenter face aux élus dans un futur proche, et ce, afin de faire valoir ses arguments. Pour le pétitionnaire, il s'agit en tout cas de laisser le choix aux parents et de prévoir une compensation s'ils décident de ne pas recourir à la garde gratuite des enfants.

«Une pétition similaire, déposée il y a plus d'un an, avait déjà fait l'objet d'un débat public il y a quelques mois. En règle générale, la même thématique ne doit pas être abordée en l'espace d'un an. Mais comme une année s'est écoulée entre le dépôt des deux pétitions, le pétitionnaire est dans son droit. Il s'y tient», expliquait la présidente de la commission au début du mois de décembre.

Parmi les autres pétitions qui connaissent un certain succès, on retrouve celle portant le numéro 2540, et dont la pétitionnaire soutient l'augmentation du congé pour raisons familiales jusqu'aux quatre ans de l'enfant à douze jours par an. Celle-ci a déjà récolté près de 1.700 signatures depuis son lancement. Elle doit se clôturer dans une trentaine de jours.

Rappelons que selon les ministres Georges Engel et Claude Haagen (tous deux LSAP), un groupe de travail aurait déjà été mis en place afin d'analyser les modalités selon lesquelles le congé pour raisons familiales pourrait être prolongé dans certains cas au-delà des conditions actuelles. La pétition 2540 pourrait ainsi donner l'impulsion nécessaire pour faire avancer plus rapidement les travaux en la matière.

