Stopper l'implantation de la cinquième génération des standards de la téléphonie mobile et offrir une base juridique du télétravail seront au programme des discussions des députés au cours des prochaines semaines. Les deux pétitions ont largement dépassé le cap des 4.500 signatures.

Luxembourg 2 min.

Un débat à la Chambre pour la 5G et le télétravail

Eddy RENAULD Stopper l'implantation de la cinquième génération des standards de la téléphonie mobile et offrir une base juridique du télétravail seront au programme des discussions des députés au cours des prochaines semaines. Les deux pétitions ont largement dépassé le cap des 4.500 signatures.

Avec plus de 7.000 signatures, la pétition 1560, qui cherche à faire «stopper définitivement le déploiement de la 5G au Luxembourg» a cartonné depuis sa mise en ligne le 24 avril. Le collectif «Stop 5G Luxembourg» aura donc droit à son débat à la Chambre.

Pour rappel, le but de la demande est de «protéger la population actuelle et les futures générations contre une nouvelle crise sanitaire et économique majeure bien pire que celle du Covid-19».

La 5G devient «une question de civilisation» Ce n'est ni la compétitivité, ni la cybersécurité qui préoccupent Jean Huss à l'aube de l'introduction de la cinquième génération des standards pour la téléphonie mobile. L'ancien eurodéputé Vert stigmatise les impacts sociétaux que la transition technologique pourrait induire.

L'innocuité du déploiement de la 5G est loin d'être prouvée, l'absence d'étude prolongée sur les effets de cette technologie sur les humains mais aussi sur l'environnement sont régulièrement pointés du doigt par ses opposants.



Le collectif rappelle aussi l'importance de mettre en place des zones, dites blanches, non connectées, sur le territoire grand-ducal. Histoire de protéger et de limiter les symptômes des personnes sensibles ou à risques (fœtus, nouveaux-nés, enfants, personnes âgées).

La seconde pétition qui a recueilli plus de 4.500 avis favorables (5.933 signatures) concerne le télétravail et plus précisément la modification du code du travail. Selon l'auteur Serge Remy, la pétition 1556 demande de pouvoir travailler au moins une fois par semaine à domicile à condition que la tâche soit compatible avec ce mode de travail.

Le télétravail a sauvé des vies Ce n'est pas un nouvel appel pour contrer le virus mais un constat. Le travail à domicile a fortement prémuni la santé des salariés luxembourgeois jusqu'ici, indique la directrice du LISER. Alors même que le télétravail a explosé, constate le Statec.

Le pétitionnaire insiste notamment sur l'idée d'«augmenter le bien-être des travailleurs et de réduire la pollution atmosphérique». Les dates de ces deux débats n'ont pas encore été fixées.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.