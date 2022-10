L'homme a d'abord tenté de vendre de la drogue aux agents, puis s'est rebellé.

Dans le quartier de la gare

Un dealer blesse un policier avec une bouteille

L'homme a d'abord tenté de vendre de la drogue aux agents, puis s'est rebellé.

(GlS) - Vers 2h20 du matin, ce jeudi soir, la police a pu arrêter un trafiquant de drogue présumé en flagrant délit dans la rue du Fort Wedell dans la capitale.



L'homme a d'abord tenté de vendre de la drogue aux policiers. Lorsqu'ils ont essayé de l'immobiliser, il a riposté et a tenté de se libérer à coups de poing et de pied. Il s'est alors emparé d'une bouteille en verre qui traînait par terre, l'a brisée et a voulu blesser les policiers au visage. L'attaque a été repoussée, mais un officier a dû être soigné à l'hôpital en raison de coupures à la main.

Les agents ont confisqué un colis contenant quatre paquets de drogue sur place. L'homme a été arrêté et privé de liberté.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.