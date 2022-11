Flore Munoz, une jeune Française installée au Luxembourg depuis peu, a conçu une protection pour verre afin de dissuader les potentiels agresseurs lors de vos soirées.

Un couvercle anti-drogues pour protéger son verre

Début novembre, une douzaine de personnes devaient être prises en charge après avoir été victimes de malaises lors d'une fête d'Halloween dans la commune d'Ell. La principale piste avancée à l'époque était que les victimes avaient été droguées par des substances placées dans leurs boissons par des inconnus. Un phénomène pour le moins inquiétant, davantage accentué par la récente vague des «piqûres sauvages» dans les bars, discothèques ou encore les festivals. Si de nombreux cas ont été recensés à l'étranger, le Luxembourg a semble-t-il été épargné pour le moment.

Flore Munoz, 31 ans et originaire de la région alsacienne, l'assure: «sortir, ce n'est plus comme avant le covid». «Nous avons peur, que ce soit pour nos verres comme pour nos bras. Aujourd'hui, faire la fête sans surveiller sa boisson peut être dangereux pour tout le monde. J'ai moi-même une amie qui a été victime de cela lors d'une simple sortie», explique celle qui travaille depuis environ un an au Luxembourg.

Une première au Grand-Duché

C'est sur ce sombre constat que le projet «Out Off Trouble» a germé dans la tête de Flore. «Vivre dans l'angoisse, ça ne me ressemble pas», lance-t-elle. «C'est ainsi que pendant mon temps libre, après le boulot, j'ai mis au point deux couvercles différents qui permettent de recouvrir le verre avec un petit trou pour y laisser passer une paille, et d'éviter que des personnes malintentionnées puissent verser une quelconque drogue dans le verre», détaille la conceptrice. «Si de tels projets existent déjà dans d'autres pays, ce n'était pas le cas du Luxembourg.»

Concrètement, la jeune Française propose deux types de couvercles en lycra et fabriqués à la main en Alsace. «Le premier ressemble à s'y méprendre à un chouchou pour cheveux et peut d'ailleurs être utilisé comme tel. Mais en retournant les plis, il dévoile le fameux couvercle à déposer simplement sur le verre. Le second produit se présente comme une ''cup'' traditionnelle. Les différents produits, qui s'adaptent à n'importe quel type de verre, se rangent dans des pochettes fournies et s'adressent autant aux hommes qu'aux femmes».

Des produits personnalisables

Flore Munoz a définitivement de la suite dans les idées. Et pour cause, chaque chouchou et cup sont disponibles en plusieurs coloris et peuvent également être personnalisés afin, par exemple, d'y inscrire votre nom ou celui d'une entreprise. Question tarifs, comptez 12,90 euros pour un chouchou et autant pour trois «cups».

L'objectif est donc clair: décourager au maximum les agresseurs pour retrouver le plaisir de sortir en toute sécurité. «Le risque zéro n'existe malheureusement pas», confesse Flore. «Mais en restant vigilants, nous diminuerons le nombre de situations dangereuses. Il s'agit surtout de prévention.»

Ambitieuse, cette dernière souhaite et espère que ses produits trouveront une résonance plus grande qu'auprès des particuliers. «C'est la raison pour laquelle je compte démarcher les universités, les associations, les bars, les restaurants et couvrir les festivals et autres grands événements au Luxembourg. En ayant un présentoir ou un stand, je ne cherche pas à faire peur et à installer la psychose, mais plutôt à rassurer les personnes plus inquiètes», note la product manager chez CFM qui a déjà enregistré plus d'une centaine de commandes, de parents inquiets pour leurs enfants notamment.

Les différents produits «Out Off Trouble» de Flore sont à retrouver sur son site web ou sur son Instagram.

