Un coût de près de 60 euros par vaccin pour l'Etat

Mélodie MOUZON

Elle est gratuite pour les patients. Mais la vaccination contre le covid-19 représente un coût pour l'Etat. Ce prix varie selon le lieu où est injecté le vaccin (centre, cabinet médical,...) mais aussi selon le sérum utilisé. Interrogés sur la question par le parti Pirate, les ministres de la Sécurité sociale et de la Santé ont fourni une estimation du budget que représentent les vaccins administrés depuis fin 2020.

Selon un rapport rendu en novembre, chaque dose injectée à un patient au Luxembourg coûte environ 60 euros à l'État, tous frais compris. Ce coût englobe les frais de personnel, la rémunération des médecins, l'aménagement des sites, la communication ou encore le prix du vaccin en lui-même, qui se situe en moyenne autour de 17 euros.

Pour chaque Luxembourgeois recevant trois doses, l'Etat paie donc environ 180 euros. Le budget total pour les 1,2 million de doses déjà administrées au Luxembourg atteint ainsi 72 millions d'euros.

Plus de 56.000 euros en soins intensifs

Ce coût des vaccins, l'Etat le compare à celui des hospitalisations. Les ministres expliquent dans leur réponse qu'une journée de soins intensifs pour un patient non covid se chiffre à 1.600 euros. «Et ce montant est encore plus élevé pour les patients covid».

Et les ministres de détailler ensuite ce qu'ont coûté les hospitalisations des patients touchés par le coronavirus. Les montants mentionnés reprennent les coûts du séjour hospitalier, les frais médicaux, les actes des médecins éventuellement affectés à ce séjour et déjà remboursés par la CNS, ainsi que toutes les prestations pouvant être liées à un séjour en hôpital.

En 2020, les 1.990 séjours hospitaliers pour cause de covid ont coûté en moyenne 17.110 euros. 10% de ces hospitalisations ont dépassé les 36.779 euros.

En soins intensifs, la facture est nettement plus salée. 286 patients ont été hospitalisés en 2020 dans ce type de service. Le tarif pour une hospitalisation a grimpé en moyenne jusqu'à 56.919 euros. Pour les 10% de traitements hospitaliers les plus lourds, le montant a atteint jusqu'à 126.692 euros.

En cas d'assistance respiratoire, le coût d'un séjour était en moyenne de 70.719 euros. 173 patients ont dû bénéficier d'un respirateur en 2020. Pour les 10% d'hospitalisations plus lourdes, la facture a affiché un montant dépassant 152.440 euros. L'ensemble de ces chiffres ne prend en compte que les résidents affiliés à la caisse d'assurance maladie au moment de l'hospitalisation.

Tous ces soins ont donc un coût. Mi-janvier, dans une autre réponse parlementaire à une question du député Jeff Engelen (ADR), la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) avait détaillé le coût à la journée d'un lit en soins intensifs. Il était de 1.935 euros par jour en 2020, dont plus de la moitié (1.113 euros) rien qu'en personnel. 13% du budget journalier était consacré aux fournitures.

Par ailleurs, ouvrir un lit en soins intensifs est beaucoup plus cher qu'un lit en soins normaux. Il faut compter 19.000 euros pour le premier à cause des équipements très onéreux, contre 6.000 euros pour le second. Le Grand-Duché compte actuellement 2.669 lits, dont 145 en soins intensifs. Il n'a pas été nécessaire jusqu'à présent d'augmenter cette capacité.

