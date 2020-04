L'association des médecins et dentistes (AMMD) critique les menaces de sanctions de l'administration sanitaire. Celle-ci leur reproche d'accueillir en cabinet en dehors des cas d'urgence.

Un courrier fâche les médecins luxembourgeois

L'association des médecins et dentistes (AMMD) critique les menaces de sanctions de l'administration sanitaire. Celle-ci leur reproche d'accueillir en cabinet en dehors des cas d'urgence.

(pj avec Jacques Ganser) Jusqu'à présent, la gestion de la crise sanitaire par la ministre de la Santé et ses équipes ne souffrait guère de reproches. Hormis deux couacs dans les annonces du nombre de décès en lien avec le covid-19, la réactivité était de mise et le respect du rôle des intervenants de santé présent dans chaque propos de Paulette Lenert. Il aura suffi d'une lettre pour malmener cette réputation acquise au plus dur d'une situation délicate. Ce courrier est signé du Dr Jean-Claude Schmit, directeur de la Santé.

Dans son écrit adressé à l'ensemble de la profession libérale, le responsable rappelle que, selon le règlement grand-ducal du 18 mars 2020, les cabinets de médecins généralistes ne peuvent recevoir des patients qu'en cas d'urgence absolue. Et il est remonté aux oreilles du Dr Schmit que certains praticiens et dentistes ne se tenaient pas à cette limite. Aussi, les lignes parlent-elles de contrôles possibles et de sanctions éventuelles.

Voilà le courrier de la discorde qui a fait réagir l'AMMD, mardi. Celle-ci signifiant combien le message arrivait au mauvais moment et se trouvait inapproprié, tant par le ton que par le contenu. A l'heure où le covid-19 a déjà fait 75 victimes dans le pays, où le système de santé a été totalement réorganisé en un claquement de doigts, où la téléconsultation a été introduite vite et bien et où la profession réfléchit déjà à une stratégie de sortie de confinement, les professionnels s'attendaient à un autre retour des autorités.

D'autant, insiste l'AMMD, que ses membres agissent au quotidien afin de pouvoir traiter toutes les pathologies dans l'intérêt du patient et en se conformant alors aux règles actuelles afin de lutter contre la pandémie de covid-19. Allez, sans doute que tout cela n'est qu'une poussée de fièvre et que priorité restera à la santé des habitants.

