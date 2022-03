C'est en croyant à une vie meilleure que cette jeune femme aurait quitté son pays. A la fin, elle aurait été forcée de se prostituer.

Luxembourg 6 min.

Trafic d'êtres humains

Un couple accusé d'avoir forcé une jeune fille de 18 ans à se prostituer

C'est en croyant à une vie meilleure que cette jeune femme aurait quitté son pays. A la fin, elle aurait été forcée de se prostituer.

(MKa avec Maximilian RICHARD) - Lorsque les policiers veulent interroger la jeune femme sur le parking de la station-service de Mertert, les mots lui manquent. La jeune Bulgare, alors âgée de 18 ans, ne maîtrise aucune des langues courantes du Grand-Duché. Mais lorsque l'un des agents ouvre un programme de traduction sur son téléphone, la femme envoie un appel à l'aide sans équivoque. Les mots «Sortez-moi d'ici» apparaissent à l'écran. Les agents agissent immédiatement et la séparent de ses deux compagnons.

Quelques minutes auparavant, la femme était encore assise dans une voiture avec ses deux tortionnaires présumés. Les policiers ont contrôlé les trois personnes en février 2021, après que des employés de la station-service ont signalé le comportement suspect de deux femmes. Elles auraient proposé des services sexuels à des chauffeurs de camion. La jeune femme affirme que Todarka M., alors âgée de 26 ans, et Asen D., 33 ans, l'ont forcée à se prostituer par des menaces et des violences en février 2021.

Des peines plus sévères pour les délits sexuels Lorsqu'elles sont victimes de délits sexuels, les victimes en subissent les conséquences pendant des années. C'est pourquoi la ministre de la Justice Sam Tanson veut améliorer la situation.

Le couple doit maintenant répondre de ses actes devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Outre le proxénétisme, les menaces et les coups et blessures, les deux prévenus sont également poursuivis pour traite d'êtres humains. La jeune femme de 18 ans aurait été amenée sous un faux prétexte de Bulgarie au Luxembourg. Au cours de l'enquête, elle affirme être tombée amoureuse d'Asen D. quelques mois avant le contrôle de police à Mertert en Bulgarie. Il lui aurait promis une vie meilleure.

Peu après, ses véritables intentions seraient devenues claires. Après un voyage d'environ 2.000 kilomètres, Todarka M. l'aurait également rejoint. Asen D. aurait d'abord présenté sa partenaire comme sa sœur. Tous deux auraient ensuite forcé la jeune fille de 18 ans à vendre son corps. Elle aurait été frappée à plusieurs reprises. Asen D. aurait également menacé de faire du mal à ses parents en Bulgarie et d'incendier leur maison.

Ils accusent la victime de mentir

Au tribunal, le prévenu ne veut rien savoir de tout cela. Mais dans ses déclarations, il reste largement vague, tentant de se réfugier dans des excuses que le juge président balaie sans détour comme peu crédibles.

Après de longues tergiversations, l'homme finit par avouer les faits de proxénétisme qui lui sont reprochés. Todarka M. et la jeune fille de 18 ans auraient toutes deux travaillé pour lui en tant que prostituées. Mais toutes deux l'auraient fait de leur plein gré. Il n'aurait menacé ni frappé personne.

Contrairement à ce qu'affirme la jeune femme de 18 ans, il ne l’aurait pas rencontré en Bulgarie. La victime présumée aurait plutôt connu Todarka M. dans leur pays d'origine commun. La jeune femme aurait contacté la jeune femme, alors âgée de 26 ans, avant qu'elle ne vienne au Luxembourg. Elle serait arrivée au Grand-Duché sans l’aide de qui que ce soit.

Todarka M. indique cependant que la jeune femme de 18 ans travaillait déjà comme prostituée en Bulgarie. Elle lui aurait donc demandé de l'aider à trouver des clients au Luxembourg. Elles auraient d'ailleurs travaillé ensemble à quelques reprises. Elle n'aurait toutefois pas reçu d'argent de la jeune femme. Elle disculpe son partenaire devant le tribunal. Elle a agi de son plein gré, Asen D. n'était pas son proxénète.

Pourtant, devant un juge d'instruction, la prévenue s'était encore présentée comme une victime par le passé. Elle avait alors déclaré qu'Asen D. l'avait maltraitée. Peu de temps après, elle avait été libérée après neuf mois de détention préventive. Dans le cadre de l’affaire actuelle, elle retire maintenant les accusations portées contre cet homme devant le tribunal. Elle insinue que la victime présumée a menti. Les deux prévenus sont toujours en couple. A la fin de l'audience, la femme a embrassé chaleureusement Asen D., qui se trouve en détention provisoire depuis 13 mois.

Des bleus sur le corps

Selon l'enquêteur principal de la police judiciaire, certains éléments de l'enquête remettent en question plusieurs déclarations de la jeune fille de 18 ans. Ainsi, il serait tout à fait possible qu'elle ait déjà connu Todarka M. en Bulgarie. Il n'est pas non plus exclu que la jeune femme ait su dans quoi elle s'engageait en quittant son pays. Il n'y a toutefois pas de preuves évidentes à cet égard.

Comme l'a souligné la représentante du ministère public, il n'est pas déterminant que la femme ait menti sur ces éléments. L'enquête prouverait clairement la culpabilité des deux prévenus, indépendamment du fait que la femme se soit prostituée de son plein gré ou non. La prostitution n'est pas non plus punissable, mais le proxénétisme et la traite des êtres humains le sont.

Le couple a largement contribué au voyage de la femme et l'a accueillie. Les prévenus ont profité de la situation précaire de la jeune fille de 18 ans et en ont tiré profit. Loin de son pays, la jeune femme n'avait ni les compétences linguistiques nécessaires ni les moyens financiers suffisants. Asen D. a même confisqué le passeport de la jeune femme. Lors du contrôle à Mertert, le document d'identité de la victime présumée était en sa possession.

La défense de la jeune femme a considéré que l'accusation de proxénétisme et de traite d'êtres humains était clairement remplie. Des taches bleues sur le corps de la femme auraient en outre fourni des indices de violence physique. Elle a requis une peine d'emprisonnement de quatre ans et une amende contre les deux accusés.

Une traductrice plutôt qu'une proxénète

Pendant ce temps, l'avocate de la défense de Todarka M. a souligné que sa cliente n'avait rien à se reprocher. La prévenue travaille également comme prostituée et est en fait elle-même une victime. Elle n'exerce ce travail que pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Sa cliente n'a servi que de traductrice pour la jeune femme lors de négociations avec des clients potentiels. Elle n'a pas reçu d'argent pour cela. Elle devrait donc être acquittée. Elle met en doute la crédibilité des déclarations de la victime présumée.

L'avocat de la défense d'Asen D. qualifie également les déclarations de la jeune femme de douteuses. Selon lui, son client a certes commis des erreurs, mais il n'a forcé personne à se prostituer et n'a pas eu recours à la violence. Il a critiqué le fait que la jeune femme n'ait pas été appelée à témoigner devant le tribunal.

La représentante du ministère public a répondu que les victimes présumées de la traite des êtres humains ne témoignent que très rarement elles-mêmes lors des procès. La femme aurait toutefois fait plusieurs déclarations au cours de l'enquête, y compris devant un juge d'instruction. Elle a également souligné la souffrance de la jeune femme, qui se serait trouvée dans une situation de détresse. Ce n'est pas sans raison qu'elle se serait adressée aux policiers en février 2021 pour leur demander de l'aide.

Le jugement sera rendu le 31 mars.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.