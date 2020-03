Parce qu'ils disposent généralement d'un véhicule plus puissant et plus âgé que la moyenne, les foyers avec plusieurs enfants se verront proposer une compensation à l'heure de payer la future taxe automobile.

Un coup de pouce aux familles nombreuses

Décidément, la future taxe automobile basée sur un nouveau mode de calcul des émissions CO2 des voitures n'en finit pas de faire débat. Déjà repoussée par les parlementaires, la mesure défendue par le ministre François Bausch (Déi Gréng) se retrouve à nouveau modifiée. Ainsi, la commission de la Mobilité vient-elle d'approuver un dégrèvement pour les familles nombreuses. L'amendement proposé par le CSV devrait ainsi entraîner un remboursement de 125 euros, au lieu du seuil maximal actuel fixé à 80 euros.

Il est déjà connu que l'introduction de la norme de calcul WLTP des émissions de dioxyde de carbone entraînera un surplus sur le montant de la taxe automobile de 17 à 91 euros pour les ménages luxembourgeois achetant un véhicule neuf. L'Automobile Club du Luxembourg et l'Union des consommateurs ont même calculé que le dispositif se chiffrerait par un surcoût global de 450 à 750 euros pour les acquéreurs. Mais c'était sans tenir compte du cas spécifique des foyers comptant plusieurs enfants.

En effet, pour eux, la nécessité d'un véhicule plus grand, donc plus puissant, donc plus cher et (souvent) plus «polluant» s'impose. Ces ménages se retrouveraient donc taxés en raison même de leur composition, ce qui peut apparaître injuste. D'où cet amendement proposé pour alléger le montant de taxation jusqu'alors indiqué dans le projet de loi 7506.

Initialement prévue pour mars, la nouvelle taxe ne deviendra effective que lorsque les députés auront adopté le texte de loi à la Chambre. Pour l'heure, l'ancien système de calcul de la taxe automobile reste donc en usage. Il faut également noter que le barème ne concernera que les véhicules immatriculés pour la première fois, et non les voitures d'occasion.