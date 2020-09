Un conseiller Adem pour 201 chômeurs

Le ministre du Travail l'assure : l'Agence pour le développement de l'emploi ne manque pas de personnels. Malgré un nombre important de demandeurs (plus de 19.700), les services font face.

Comme nombre d'administrations, en plein épisode covid, l'Adem a dû se résoudre à ne plus organiser de rendez-vous physiques. L'épisode a passé, et les conseillers ont pu reprendre leurs consultations en tête-à-tête depuis un bon trimestre désormais. Et même si le nombre de dossiers a bondi, passant de 15.987 en mars à 19.702 en juillet, Dan Kersch (LSAP) assure que le service s'améliore. Et le ministre du Travail d'annoncer même que chaque conseiller dispose d'un nombre de dossiers moindre que début 2020.

Ainsi, fin 2019, un conseiller Adem devait assurer le suivi de 204 demandeurs d'emploi. Un chiffre qui a diminué de quelques unités désormais pour atteindre 201. «L'objectif du gouvernement consiste à réduire encore ce nombre et de permettre ainsi d'offrir un meilleur service personnalisé aux chômeurs.» Un progrès qui vient répondre aux inquiétudes des deux députés d'opposition, Marc Spautz et Ali Kaer (CSV) qui avaient interpellé au sujet d'éventuelles difficultés de l'Agence à affronter la marée du chômage.

Dans une réponse parlementaire, le ministre socialiste les a rassurés; repoussant même l'idée que les services soient submergés au point de ne plus avoir de temps pour proposer des candidats aux entreprises en attente de personnels. Selon le ministre, l'Adem dispose d'ailleurs des effectifs jugés nécessaires. Actuellement, seuls deux postes de conseiller seraient vacants et dans l'attente de recrues. Mais pour le reste, les missions sont assumées par les quelque 620 personnels employés.

Pour faire face, l'Agence nationale a notamment pu s'appuyer sur une prise en charge plus digitale des demandeurs d'emploi. Skype, mail, appels téléphoniques ont pris une nouvelle place dans la relation entre le public et les personnes en charge de leur suivi. Cependant, et Dan Kersch y tient: «l'importance du contact personnel» reste au cœur de la mission des agents.

N'empêche, l'Adem est bel et bien lancée dans de nouvelles formes de traitement des dossiers. Elle s'est ainsi engagée dans un vaste plan de formation de consultants et de «digitalisation du conseil personnalisé», comme l'avait annoncé sa directrice Isabelle Schlesser il y a quelques mois.

