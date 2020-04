La plupart des structures de jour accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées qui ne sont plus autonomes, ont fermé leurs portes pour éviter la transmission du virus. Le gouvernement crée un congé inédit valable durant toute la crise.

Un congé pour s'occuper de nos proches dépendants

Maurice FICK La plupart des structures de jour accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées qui ne sont plus autonomes, ont fermé leurs portes pour éviter la transmission du virus. Le gouvernement crée un congé inédit valable durant toute la crise.

Le conseil de gouvernement a élargi ce vendredi le congé spécial aux enfants handicapés de plus de 13 ans et n'a pas oublié les salariés du secteur privé et indépendants qui sont obligés d'arrêter de travailler pour s'occuper d'une personne majeure handicapée ou d'une personne âgée dépendante qui vit sous leur toit.

Alors que les fonctionnaires peuvent bénéficier à titre exceptionnel d'une dispense de service, les autres pourront demander jusqu'à la fin de l'état de crise le nouveau congé pour soutien familial. Jusqu'ici les salariés du privé devaient prendre du congé récréatif.

Le congé spécial couvre les vacances de Pâques Que les parents qui sont en charge de jeunes enfants se rassurent. L'initiative mise en place par le gouvernement est valable jusqu'au 19 avril, soit l'intégralité des vacances de printemps.

Pour limiter la propagation du coronavirus, la plupart des structures d'accueil et d'activités de jour - et non les CIPA - mais aussi des ateliers protégés et des structures de formation ont été contraints de fermer. Si bien que nombre de salariés doivent désormais prendre en charge au quotidien leurs proches qui souffrent d'une perte d'autonomie considérable et ne peuvent plus assurer seuls certains actes de la vie courante ou une personne majeure en situation de handicap, complètement dépendante de l'assistance d'une tierce personne.

Pas de chômage partiel en parallèle

Pour bénéficier du congé pour soutien familial, la structure qui s'occupe en temps normal de la personne en situation de handicap ou âgée, doit avoir cessé ses activités à cause de la situation de crise sanitaire actuelle, le salarié doit s'occuper de la personne dépendante à domicile et ni lui, ni un autre membre du ménage ne peut en parallèle bénéficier du chômage partiel. La mesure est rétroactive au 18 mars 2020 et prendra fin avant la fin de l'état de crise si la structure agréée rouvre.

Le salarié doit demander au ministère de la Famille un certificat qui atteste la nécessité du congé pour soutien familial qui vaut certificat médical pour l'employeur et la Caisse nationale de la Santé (CNS). Le certificat peut être téléchargé sur le site Internet du ministère de la Famille ou sur guichet.lu.

