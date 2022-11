Une prolongation du congé parental résoudrait de nombreux problèmes, selon l'initiatrice d'une pétition. Le gouvernement veut attendre une étude.

«Un congé parental de 9 mois faciliterait beaucoup de choses»

(m. m. avec Simone MOLITOR) - Neuf mois de congé parental, au lieu de six actuellement. Voilà le souhait de la pétitionnaire Michèle Senninger. 4.814 personnes étaient du même avis et ont soutenu sa pétition. La voie était donc ouverte pour l'audition publique à la Chambre.

Prolonger le congé parental de trois mois (à la suite du congé de maternité ou d'adoption de trois mois) permettrait aux parents de garder leur enfant à la maison jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge d'un an, alors que placer le bébé dans une structure d'accueil dès l'âge de neuf mois est particulièrement difficile s'il est encore allaité, ce que l'OMS recommande jusqu'à l'âge de deux ans, a argumenté Michèle Senninger mercredi devant les ministres et les membres de la Commission concernés.

L'un des facteurs les plus importants pour moi est la santé mentale des parents et des enfants. Michèle Senninger, initiatrice de la pétition

Un an dans d'autres pays

Elle a décrit le congé parental comme un instrument important pour concilier travail et famille. En outre, il favorise l'égalité entre hommes et femmes. Une prolongation du congé parental ne représenterait pas seulement un grand soulagement pour les parents, mais serait également un enrichissement pour les enfants.

Aux yeux de la pétitionnaire, la durée du congé parental, actuellement de six mois au Luxembourg, est trop courte. «La moyenne dans les pays de l'OCDE est d'un an. En Suède, c'est 16 mois, en Autriche deux ans et en Allemagne même trois», a-t-elle indiqué. Le cerveau de l'enfant se trouve dans un processus d'apprentissage particulier au cours de sa première année de vie, qui est fortement influencé par son environnement et par les expériences qui y sont liées. Des études montrent que l'allaitement ainsi que le contact visuel et cutané intensif avec les personnes de référence favorisent le développement du cerveau de l'enfant.

L'initiatrice de la pétition Michèle Senninger (à droite, en soutien à Anne Heintz) a présenté des arguments fondés. Photo: Chris Karaba

A cet égard, Michèle Senninger a fait référence à la réglementation légale qui donne aux femmes le droit de tirer leur lait pendant les heures de travail. Cependant, tous les lieux de travail ne sont pas adaptés à cette pratique. «La situation serait différente si le congé parental était prolongé de quelques mois parce qu'à un an, un enfant n'est allaité qu'une ou deux fois par jour», a-t-elle déclaré.

Une double charge pour les femmes

Dans tous les pays de l'OCDE, ce sont toujours les femmes qui effectuent la majeure partie des tâches ménagères, a poursuivi la pétitionnaire. «En moyenne, chaque jour, deux heures de plus que les hommes. En raison de cette double charge, de plus en plus de femmes ne voient pas d'autre solution que de prendre un congé non payé. Cela creuse l'écart de pension entre les sexes et augmente le risque pour la femme de tomber dans la pauvreté en cas de séparation», a-t-elle exposé.

En Suède, il est de 16 mois, en Autriche de deux ans et en Allemagne même de trois ans. Michèle Senninger, initiatrice de la pétition

Pour les familles monoparentales en particulier, cette possibilité représenterait une amélioration considérable, ne serait-ce que pour des raisons financières. «Si l'enfant est confié à une structure d'accueil avant l'âge d'un an, le plein tarif doit être payé», a fait remarquer la pétitionnaire.



Un congé de plusieurs années?

Pour Fred Keup (ADR), la prolongation de trois mois ne va pas assez loin. «Dans une société qui place les enfants et les parents au centre, l'un des parents doit pouvoir rester entièrement à la maison jusqu'à ce que l'enfant entre au lycée. Ce serait tout à fait finançable», a-t-il déclaré. Cette idée n'a toutefois pas rencontré l'approbation de l'initiatrice de la pétition.

Anne Heintz, qui était présente en soutien, a également trouvé cela contre-productif. «Nous plaidons pour un autre modèle. Si l'on consolide le lien avec l'enfant au cours de la première année, l'enfant sera prêt à poursuivre son chemin par la suite», a-t-elle affirmé.

Le député CSV Max Hengel a souligné l'importance d'encourager les pères à prendre un congé parental à temps plein, c'est pourquoi les employeurs doivent également être sensibilisés de manière plus conséquente. Selon lui, il s'agit souvent d'une décision prise en tenant compte du salaire.

Nettement plus de pères en congé parental

La ministre de la Famille Corinne Cahen (DP)a ensuite présenté des chiffres : «En 2021, 6.186 pères ont demandé un congé parental et 5.450 mères, donc plus d'hommes». Elle a attribué ce succès, d'une part, à la nouvelle flexibilité qui existe depuis la réforme et, d'autre part, en grande partie au fait qu'il s'agit au Luxembourg d'un congé parental rémunéré. «Il ne faut pas l'oublier quand on fait des comparaisons avec d'autres pays où la durée est peut-être plus longue, mais où le congé parental n'est alors pas forcément indemnisé dans son intégralité», a souligné la ministre de la Famille.

«Par rapport à d'autres pays, nous sommes plutôt bien placés, ce qui ne veut pas dire que nous ne pouvons pas faire mieux», a admis Corinne Cahen, tout en soulevant la question des coûts, que la pétitionnaire avait éludée.

Si l'on fait des comparaisons avec d'autres pays, il ne faut pas oublier que le congé parental n'y est pas forcément rémunéré. Corinne Cahen, ministre de la Famille

En attendant, une étude approfondie sur la réforme du congé parental a déjà été commandée au Liser, a informé la ministre de la Famille. «Nous nous étions engagés à le faire lorsque le premier cycle serait terminé, c'est-à-dire lorsque les premiers enfants auraient six ans. En 2024, les résultats seront disponibles et le prochain gouvernement devra en tirer les conclusions nécessaires».

Le ministre du Travail Georges Engel (LSAP) a également souligné qu'il s'agissait d'un sujet complexe, mais il n'a pas fermé la porte à d'autres discussions. "Aucune loi n'est si bonne qu'on ne puisse en rediscuter et réfléchir à ce qu'on pourrait encore améliorer", a-t-il déclaré.

