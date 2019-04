Face à la recrudescence du nombre d'usagers circulant, le ministère de la Mobilité annonce qu'une adaptation de la législation devrait voir le jour. Car à ce jour, ces deux-roues ne répondent à aucune réglementation particulière et se trouvent donc dans l'illégalité.

Un code de la route bientôt adapté aux trottinettes

Face à la recrudescence du nombre d'usagers circulant, le ministère de la Mobilité annonce qu'une adaptation de la législation devrait voir le jour. Car à ce jour, ces deux-roues ne répondent à aucune réglementation particulière et se trouvent donc dans l'illégalité.

(Jmh) - Après avoir conquis les autres capitales européennes, la trottinette se fait de plus en plus visible dans les rues de Luxembourg-ville. Une prolifération d'engins - à propulsion électrique ou non - qui a pris de court les autorités, puisqu'aucun dispositif légal précis encadrant leur utilisation n'existe à ce jour.

Un vide juridique qu'entend combler le ministère de la Mobilité pour éviter toute incertitude sur le partage de responsabilité entre usagers de la route en cas d'accident. Selon la porte-parole du ministère, contactée mardi par le Luxemburger Wort, «des modifications au code de la route entreront en vigueur dans les meilleurs délais possible». Cette dernière se gardant toutefois bien d'avancer un quelconque délai précis, la question étant encore en discussion au sein de la direction Circulation et Sécurité routière du ministère.

Interdiction de circuler sur la voie publique

Si l'utilisation grandissante de la trottinette comme moyen de transport alternatif apparaît comme une réalité, aucun chiffre sur le nombre d'engins en circulation n'existe à ce jour. «Vu qu'aucun article spécifique du code de la route ne régit leur utilisation, la verbalisation éventuelle se fait au cas par cas, reconnaît un porte-parole de la police», contacté par le Luxemburger Wort. Et ce dernier d'estimer le calcul «impossible à réaliser» puisque cela nécessiterait «une analyse détaillée des quelque 30.000 avertissements taxés dressés chaque année».

Selon les dispositions actuelles du code de la route, seuls les Segway et les scooters électriques à pédales sont autorisés à circuler sur la voie publique, puisque considérés comme des vélos électriques. La plupart des autres engins doivent donc circuler dans les zones piétonnes, sur les pistes cyclables ou les chemins piétonniers. Le non-respect de la législation fait encourir au contrevenant une amende de 49 euros.