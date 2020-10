L'hôpital du Kirchberg a été contraint de fermer, ce jeudi, son unité orthopédie. Une mesure faisant suite à la détection de trois cas positifs au sein du service, deux malades et un personnel.

Un cluster pousse Robert-Schuman à fermer un service

(pj) Deuxième cluster découvert en milieu hospitalier en deux jours. Voilà un nouveau signe que l'épidémie de covid gagne du terrain dans bien des secteurs au Luxembourg. Si mercredi, c'est le CHL qui signifiait la découverte de huit cas positifs au virus du côté de son service ''Traumatologie et chirurgie vasculaire", jeudi voilà le site du quartier des affaires des Hôpitaux Robert-Schuman qui indique d'autres cas de contamination.

Cette fois, le dépistage a mis en évidence trois cas d'infection (contre huit au CHL), et ceci limité au seul service ''orthopédie". Depuis, l'établissement du Kirchberg n'accueille plus de nouveaux patients dans cette unité 5A et l'ensemble des interventions prévues dans cette partie du bâtiment ont été repoussées à une date ultérieure.

Les deux malades et le personnel testés positifs ont bien entendu, eux, été placés à l'isolement. Sachant aussi que l'hôpital a procédé au dépistage des 22 autres patients accueillis dans le service. Tous présentant alors un résultat négatif. Hormis ce service, les hôpitaux Robert-Schuman assurent pouvoir mener le reste de leurs activités de façon habituelle.

Après s'être focalisé sur les clusters en milieu scolaire, le pays découvre donc que l'hôpital peut donc être lui aussi un lieu à risque épidémique. Une vérité que vient corréler le fait que 99% des 74 cas de maladie professionnelle liée au covid reconnus jusqu'à présent par l'AAA (Association d'Assurance Accident) concernent des personnels soignants.

