Un cluster dans la maison de retraite «Op der Rhum»

Vingt résidents et dix membres du personnel soignant du home pour personnes âgées situé sur le plateau du Rham ont été infectés. A ce jour, une personne est décédée.

(JFC, avec Jacques Ganser) - La recrudescence des infections se concrétise de plus en plus dans l'apparition de clusters au Luxembourg. Après l'Uni où cinq personnes sont concernées, et Cargolux et ses quatre cas avérés, un nouveau foyer d'infection vient cette fois d'être découvert dans une maison de repos. Vingt résidents et dix soignants de la maison du groupe Servior «Op der Rhum» ont en effet été infectés par le covid-19. Une personne est décédée des conséquences de la maladie, tandis que le groupe touché a été placé en quarantaine.

«Quatre patients infectés sont aujourd'hui guéris tandis que d'autres ont dû rentrer à la maison suivant le protocole en vigueur», précise Nathalie Hanck, porte-parole du groupe du groupe Servior. Elle ajoute que plusieurs des patients infectés sont des personnes atteintes de démence. Sous-entendu: il leur est très difficile de respecter scrupuleusement toutes les règles sanitaires de base. Selon Nathalie Hanck, l'apparition d'un tel foyer épidémique demeure toujours possible dans ce type de groupe à risque, «car nous ne voulons pas enfermer complètement les gens».

L'objectif reste en effet d'offrir aux résidents une vie quotidienne normale dans la mesure du possible. Par conséquent, les sorties et les visites continuent de se faire normalement, même si, avoue la porte-parole du groupe Servior, «dans une première phase, nous n'avons autorisé les visites que sur rendez-vous». Pour rappel, Paulette Lenert (LSAP), la ministre de la Santé fera le point ce mercredi à midi sur la recrudescence de l'épidémie au Luxembourg et notamment le nombre de clusters détectés à ce jour.

