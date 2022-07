Un climat de travail «malsain» chez Luxair?

La compagnie aérienne luxembourgeoise est dans le viseur des syndicats qui dénoncent une certaine pénibilité de l'emploi et un manque d'attractivité qui risque de se payer dans le futur.

Simon MARTIN La compagnie aérienne luxembourgeoise est dans le viseur des syndicats qui dénoncent une certaine pénibilité de l'emploi et un manque d'attractivité qui risque de se payer dans le futur.

Avec 2.850 employés, Luxair est l'un des principaux pourvoyeurs d'emplois au Grand-Duché. Pourtant, en coulisses, il semblerait que ce nombre d'employés conséquent ne suffise pas pour accomplir toutes les tâches du quotidien d'une compagnie aérienne. C'est en tout cas ce que dénoncent dans un communiqué commun les syndicats LCGB, OGBL et NGL-SNEP. Selon ces derniers, un climat de travail «malsain» règnerait au sein de Luxair.

Rappelons qu'après une année 2020 extrêmement difficile sur le plan financier, Luxair a également souffert de la pandémie l'année dernière et a ainsi clôturé l'année 2021 avec des pertes. Cela dit, depuis le début de l’année dernière, les activités de Luxair ont connu une reprise progressive et constante dans l’ensemble de ses départements et services, atteignant aujourd’hui un niveau d’activité égal, voire supérieur à l’année 2019. «Bien que cette reprise soit encourageante, elle a néanmoins créé un niveau élevé permanent de la charge de travail et un niveau record de fatigue du personnel», entament les syndicats d'une seule et même voix.

Pourtant, il est important de noter que malgré la crise sanitaire et le fait que le secteur de l'aviation ait payé un lourd tribut en raison de celle-ci, aucun licenciement n'a eu lieu chez Luxair en raison de la pandémie. Les syndicats se sont d'ailleurs félicités à ce sujet, évoquant l’accord tripartite aviation et la signature d’un plan de maintien dans l'emploi (PME) qui a permis de garantir la sécurité des emplois. Toujours est-il que selon les syndicats, la société fait actuellement face à un manque de personnel à tous les niveaux. «Cette évolution est due notamment à la réduction des effectifs dans le cadre des différentes réorganisations de services, aux nombreuses démissions ainsi qu’aux absences pour maladie justifiées en raison d'infections au coronavirus».

Une fatigue accumulée et qui semble exacerbée par les horaires souvent contraignants. «Afin de pouvoir assurer la forte hausse des vols, Luxair applique depuis presque 2 ans systématiquement les limites légales au niveau de la planification du travail, tant au niveau des temps de service et de pauses du personnel navigant, qu’au niveau des horaires de travail du personnel au sol», déplorent les syndicats.

Cette façon de procéder n'est toutefois pas en contradiction avec le cadre légal. «Mais elle force les salariés à une flexibilité maximale, à exécuter de nouvelles tâches et sont exposés à un environnement de travail plus stressant. Cependant, dans le domaine de l’aviation, tout ce qui est légalement possible n'est pas forcément un garant de santé et de sécurité au travail», rétorquent-ils. «Cet environnement de travail malsain trouve son origine dans l’organisation interne dictée par une volonté de réduction des coûts à tout prix. Par cette façon d’agir, Luxair impacte négativement l’attractivité des emplois et risque de mettre en péril le développement futur de la compagnie aérienne.»

Les syndicats revendiquent donc globalement des« conditions de travail et de rémunération attractives, qui reflètent les coûts de la vie du Luxembourg». «Ainsi que des perspectives de carrière appropriées pour l'ensemble du personnel qui constituent un autre élément-clé pour une sécurité d'emploi à long terme. A court terme, les syndicats demandent à la direction de Luxair de mettre en œuvre une série de mesures visant à prévenir la fatigue excessive par un accroissement de la stabilité des horaires de travail pour les salariés.»

Malgré nos sollicitations, nous n'avons pas obtenu de réaction de la part de Luxair.

