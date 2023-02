Les ménages luxembourgeois sont les "champions" des émissions de gaz à effet de serre par le chauffage ou la climatisation dans leur logement.

Etude Eurostat

Un classement énergétique peu élogieux pour le Luxembourg

Pascal MITTELBERGER Les ménages luxembourgeois sont les "champions" des émissions de gaz à effet de serre par le chauffage ou la climatisation dans leur logement.

Encore un classement que le Luxembourg domine et ce, depuis plus de dix ans. Mais ce titre-là, le Grand-Duché s'en passerait volontiers! Selon les données publiées par l'institut statistique de la Commission européenne Eurostat, le Luxembourg est le pays de l'Union européenne où les ménages émettent le plus de gaz à effet de serre pour le chauffage ou la climatisation de leur logement.

Un logement sur cinq serait mal isolé Face à une possible pénurie l’hiver prochain, le ministre de l'Energie appelle la population à réduire sa consommation de gaz. Mais pour certains logements mal isolés, cela peut constituer un véritable défi. Un challenge qui concernerait pas moins de 20% des habitations sur le territoire.

Ce n'est donc pas une médaille d'or, mais plutôt un bonnet d'âne: un habitant du Luxembourg émet plus de 1.635 kg équivalent CO2, alors que la moyenne des 27 Etats membres de l'UE est de 732 kg. La Suède est le pays le plus vertueux des 27 concernant ces émissions de chauffage ou de climatisation dans les logements, avec seulement 25 kg par habitant.

Améliorer la performance énergétique des logements

Parmi les pays voisins du Luxembourg, la Belgique ne fait guère mieux que le Grand-Duché, avec 1.400 kg par habitant. L'Allemagne est à 1.024 kg et la France se situe sous la moyenne européenne, avec 638 kg par habitant.

Le Luxembourg arrivera-t-il à redresser la barre? Et, surtout, comment compte-t-il s'y prendre? Une partie de la réponse se trouve certainement dans l'isolation des maisons et bâtiments, pour améliorer la performance énergétique des logements.

Ainsi, le gouvernement luxembourgeois, et le ministère de l'Energie en particulier, ont décidé de mettre le paquet pour accélérer la transition énergétique, avec des subventions à la hausse et des démarches simplifiées en 2023 pour les propriétaires qui souhaitent se lancer dans des travaux de rénovation pour aller vers des énergies renouvelables.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.