Travel Pro est la première société luxembourgeoise à vouloir se lancer dans le tourisme vaccinal. Sa destination : une jolie ville, sur le continent européen, où les voyageurs pourront recevoir leur injection. Pfizer garanti!

Un citytrip destination Vaccin

«Nous avons trouvé un Etat partenaire qui, pour relancer son activité tourisme, est prêt à offrir la vaccination anti-covid aux voyageurs.» Pour l'heure, Gianni Pietrangelo ne communique pas plus sur cette «destination mystère». Mais le directeur général de Travel Pro l'assure : «A deux heures d'avion du Luxembourg, nous vous emmènerons dans une jolie ville et surtout avec l'assurance de recevoir une vaccination anti-covid». Voilà le coup tenté par cette filière du groupe Sales-Lentz.



Et c'est bien en opérateur du voyage d'affaires que Travel Pro entend ainsi se lancer dans le tourisme vaccinal. «Mais pas comme ces compagnies qui t'embarquent dans un avion pour Moscou, te déposent à l'aéroport pour y recevoir du Spoutnik et t'embarquent une heure plus tard pour rentrer chez toi.» Le directeur général de la compagnie, établie à Merl, n'est pas dans cet esprit. «Là, nous allons proposer des citytrip où en plus des activités loisirs habituelles d'un touriste, on pourra se faire vacciner entre deux visites».

Pour l'heure, la compagnie attend un accord du pays en question «dans les heures ou les jours qui viennent». Mais stratégiquement, tout est planifié: «Il a fallu trouver un point de chute accessible, sérieux dans le respect des règles sanitaires, disposant d'un service hospitalier de bon niveau et d'une qualité hôtelière à la hauteur des attentes de notre clientèle business».

Gianni Pietrangelo (Directeur général) et Joëlle Weber (directrice opérationnelle) tentent un pari osé. Photo : DR

Et surtout Travel Pro a dû trouver ce fameux gouvernement prêt à offrir le précieux vaccin («sans que cela ne pénalise sa population») et où la carte de sécurité sociale européenne était reconnue. «On a fait mieux même, sourit de son accent latin le patron. Nous assurons du Pfizer pour chaque client», promet le CEO de Travel Pro. Avec la visite médicale de rigueur avant toute injection, cela va de soi...

Evidemment, Gianni Pietrangelo ne cache pas que son premier but est de relancer l'activité de son entreprise. Le tourisme d'affaires est quasiment à l'arrêt depuis un an, mais lui entend accélérer la reprise. «Je suis certain que le gouvernement luxembourgeois fait de son mieux pour assurer la vaccination de la population, mais il y a encore des trous. Alors, nous proposons nos voyages un peu aussi pour l'aider».

Un argument de vente qu'il décline volontiers à l'échelle des entreprises ou des familles : «Selon les âges, untel est vacciné et pas l'autre, et en fin de compte, c'est tout le monde qui ne peut pas faire ce qu'il entend. En accélérant les choses avec nos citytrip, l'activité économique ou les déplacements des familles se feront plus facilement.»

Admettons l'aubaine, mais si vaccination Pfizer il y a, il faudra se soumettre à un rappel pour bénéficier du rappel préconisé. «Oui, il faudra repartir. Mais c'est pour ça que Travel Pro a réservé une destination qui mérite plus qu'un simple aller-retour mais bien une découverte en plusieurs étapes.» De quoi faire grimper la note pour les plus impatients à recevoir l'immunité promise face au covid.

Il est possible de payer 55.000 dollars pour passer 1 mois dans un hôtel à Dubai et recevoir 2 doses de vaccin.



Donc pour le même prix, on peut vacciner 2.000 personnes ou une seule. Et vous savez quoi! Il y en a qui vont quand-même aller à Dubai!https://t.co/LjCsM1F5Ox — Emmanuel André (@Emmanuel_microb) January 19, 2021

Tarif pour ce voyage à forfait? «A déterminer». Compagnie aérienne retenue? «Pas Luxair, j'ai cru comprendre qu'ils ne voulaient pas s'associer à ce type de démarche». Et face aux interrogations, Gianni Pietrangelo reprend son argumentaire : «Avec notre formule, nous voulons que le voyage ne soit plus considéré comme une menace, mais une opportunité. Après tout, il arrive que l'on parte aussi à l'étranger pour prendre soin de son corps». Ainsi le covid redessine-t-il une nouvelle géographie touristique. Après les cures thermales de Baden-Baden ou les spas de Marrakech, quelle sera la destination à la mode?

Un voyage acheté, un vaccin offert

A deux pas de la place Rouge à Moscou, à deux pas des plages dorées de Cuba ou des Seychelles, à l'ombre des gratte-ciels de Dubaï : plusieurs destinations tentent déjà de réattirer les touristes avec la promesse d'une vaccination anti-covid. C'est aussi le cas de plusieurs Etats aux USA ou Mumbai. Mais pour l'heure, pareille politique n'a pas encore été officialisée sur le continent européen. Et si la compagnie Travel Pro ne souhaite pas encore dévoiler quel pourrait être son point de chute, une chose est sûre ce sera un pays hors Union européenne. Les Etats membres étant approvisionnés en vaccins à hauteur du nombre d'habitants à protéger, on les voit mal disperser leur stock pour des étrangers de passage.

