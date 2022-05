La part des étrangers dans la population communale varie très fortement selon les communes. Elle fluctue entre 19.7% à Nommern et 70.6% à Luxembourg.

Luxembourg 3 min.

Démographie au Luxembourg

Un cinquième de la population vit dans la capitale

Simon Laurent MARTIN La part des étrangers dans la population communale varie très fortement selon les communes. Elle fluctue entre 19.7% à Nommern et 70.6% à Luxembourg.

Il y a peu, nous vous expliquions que le ralentissement démographique observé en 2020 s'était inversé en 2021, puisqu'au cours de l'année écoulée, 25.33 personnes ont posé leurs valises au Luxembourg. Le Statec, responsable de l'étude démographique, notait qu'au 1er janvier 2022, le pays comptait 645.397 habitants, soit une augmentation de 1,7% entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021. Parmi cette population totale, 325.064 hommes et 320.333 femmes.

Les résidents étrangers pourront bientôt voter plus tôt Actuellement soumis à une condition de résidence de cinq ans pour pouvoir obtenir le droit de vote lors des élections communales, les résidents d'origine étrangère devraient voir ce délai supprimé.

Mais où réside cette population cosmopolite, composée à plus d'un tiers par des étrangers? Sans surprise, avec 198.476 habitants, le canton de Luxembourg est le canton le plus peuplé du Grand-Duché. «La Ville de Luxembourg à elle seule est déjà habitée par 128.494 personnes», précise d'ailleurs le Statec.

Esch-sur-Alzette est le second canton le plus peuplé avec 186.468 habitants, loin devant le canton de Capellen avec 51.691 habitants. Le canton de Vianden est le canton le moins habité (5 516 personnes). «Il y a une répartition plus ou moins égale des hommes (50.4%) et des femmes (49.6%) dans la population luxembourgeoise. Il est intéressant de noter que cet équilibre est moins vrai pour la Ville de Luxembourg où les hommes sont surreprésentés (51.9%)».

Un cinquième de la population dans la capitale

Cela ne choquera personne non plus lorsqu'on affirme, comme indiqué ci-dessus, que Luxembourg-Ville est de loin la commune la plus peuplée du pays en concentrant 128.494 habitants, représentant près d’un cinquième de la population (19.9%). Ensuite suivent les communes d’Esch-sur-Alzette (36.177 habitants), de Differdange (28.641) et de Dudelange (21.583).

IDEA plaide pour un renouveau de la politique du logement Retour sur quelques-unes des pistes de réflexion pour un renouveau de la politique du logement au Grand-Duché de la fondation IDEA pour la sortie du document de travail n°18: «Crise du logement: persistance, faux-semblants, vrais enjeux, et cetera!».

A l’autre bout de l’échelle se situent les communes de Saeul, de Wahl, de Putscheid et de Grosbous avec respectivement 958, 1.055, 1.132 et 1.133 habitants. La part des étrangers dans la population communale varie très fortement selon les communes. Elle fluctue entre 19.7% à Nommern et 70.6% à Luxembourg. Les étrangers sont particulièrement nombreux, en parts relatives, dans les communes de l’agglomération de la Ville de Luxembourg, dans quelques communes du sud-ouest et du nord-est et du centre-nord du pays.



Le Grand-Duché s'exporte bien

Mais qu'en est-il des expatriés luxembourgeois? Le Statec indique qu'en 2022, un peu plus de 108.000 personnes détenant la nationalité luxembourgeoise vivent en-dehors du territoire du Grand-Duché. La France (29.663 personnes), la Belgique (25.385) et l’Allemagne (18.621) concentrent d'ailleurs à eux seuls 68% des Luxembourgeois habitant à l’étranger. En quatrième et cinquième position viennent le Brésil (14.105) et les Etats-Unis (9.501). «On constate que le nombre de personnes ayant la nationalité luxembourgeoise établies à l’étranger augmente continuellement d’une année à l’autre (+32.9% entre 2020 et 2022)», s'étonne le Statec.

L'action de l'UE en Ukraine satisfait la moitié des résidents Aide humanitaire, don de matériel militaire, accueil de réfugiés... Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Union européenne a multiplié les initiatives pour aider son voisin. Et ce n'est pas du goût de tous, selon la dernière enquête Eurobaromètre.

En effet, d’une part, il y a de plus en plus de Luxembourgeois qui quittent le Luxembourg en s’installant dans les trois pays avoisinants. D’autre part, nombreux sont les personnes qui ont acquis la nationalité luxembourgeoise tout en habitant à l’étranger. Il y a en tout cas un peu du Luxembourg dans tous les pays du monde puisque 363 Luxembourgeois qui résident en Afrique, 653 en Asia et même 244 en Océanie.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.