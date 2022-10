Le taux de chômage pour le mois écoulé, corrigé des variations saisonnières, calculé par le Statec, est de 4,8% et est identique au mois dernier.

Un chômage stable mais des inscriptions en hausse

Face à la flambée des prix de l'énergie, la crainte de voir une succession de faillites et de facto, une envolée du taux de chômage, est bel et bien réelle. Les effets de la crise énergétique se font d'ailleurs largement ressentir dans les pays voisins, en Belgique par exemple où plusieurs artisans ont été contraints de mettre la clé sous la porte face à des factures de plus en plus exorbitantes.

Le secteur de la construction sous pression Dans sa dernière note de conjoncture, le Statec prévoit finalement une nouvelle indexation des salaires au premier trimestre 2023, tout en craignant une dégradation des perspectives d'emploi.

Au Luxembourg, le Premier ministre Xavier Bettel (DP) a martelé qu'aucun ménage et aucune entreprise ne seraient laissés de côté et a annoncé plusieurs mesures afin de garantir l'emploi de tous et, d'une certaine manière, éviter que le taux de chômage luxembourgeois, historiquement bas, ne grimpe à nouveau.

Pour le moment, on peut d'ores et déjà dire que ce dernier se maintient à flot. En témoigne les dernières données de l'ADEM pour le mois de septembre 2022. L'Agence pour le développement de l'emploi indique en effet que le nombre de demandeurs d'emploi résidents disponibles inscrits s'élevait à 14.133 au 30 septembre 2022. «Par rapport au mois de septembre 2021, cela constitue une baisse de 1.508 personnes ou de 9,6%», annonce d'emblée l'agence dans un communiqué.

Identique au mois dernier

Le taux de chômage pour le mois écoulé, corrigé des variations saisonnières, calculé par le Statec, est donc de 4,8% et est identique au mois dernier. Pas de grands changements donc si ce n'est que le nombre de demandeurs d'emploi dont la durée d'inscription est supérieure à 6 mois est en recul.

La situation n'est toutefois pas rose, loin de là. En effet, nous apprenons que le nombre de nouvelles inscriptions est reparti à la hausse. «2.952 résidents se sont inscrits à l'ADEM au cours du mois de septembre 2022, soit une hausse de 147 personnes ou de 5,2% par rapport à septembre 2021».

L'inflation annuelle à 9,9% en septembre dans la zone euro Un nouveau record a été atteint en septembre. Au sein de l'Union européenne, le taux d'inflation frôle les 11%. Soit le plus élevé depuis l'introduction de l'euro.

Inquiétant, mais à tempérer puisque les nouvelles inscriptions de ce mois comprennent 139 inscriptions de bénéficiaires de la protection temporaire, dont une majorité concerne des refugiés en provenance d'Ukraine. Le nombre de demandeurs d'emploi résidents qui bénéficient quant à eux de l'indemnité de chômage complet a régressé de 820 personnes ou de 10,5% sur un an, pour s'établir à 6.999. Par ailleurs, le nombre des bénéficiaires d'une mesure s'établit à 4.133 et se trouve en-dessous du niveau observé en septembre 2021 (-346 personnes, soit 7,7%).

Un marché plus frileux?

Au regard de la publication de l'ADEM, on aurait également tendance à croire que le marché de l'emploi se montre de plus en plus frileux. Et pour cause, toujours au cours du mois de septembre 2022, les employeurs ont déclaré 3.633 postes vacants à l'ADEM ce qui correspond à une baisse de 15,5% par rapport à septembre 2021. Le nombre de postes disponibles s'établit donc à 13.332 au 30 septembre 2022. Néanmoins, La progression sur un an du nombre de postes vacants est de 24.5%!

Le Luxembourg entend bien recruter au-delà de l'Europe Une nouvelle plate-forme en ligne doit permettre d'attirer davantage de salariés européens et extra-européens en facilitant les échanges entre employeurs et candidats. Son nom? Work in Luxembourg.

Et parmi ces milliers d'offres, certains profils sont plus recherchés que d'autres. Par exemple, le trio de tête des jobs où les offres sont légion concernent les études et développement informatique (221 offres), la comptabilité (158 offres) ainsi que le personnel de cuisine (108 offres). Suivent les métiers du secrétariat (94 offres), du conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information (90 offres), d'analyse de crédits et risques bancaires (89 offres), du service en restauration (89 offres), du front office marchés financiers (65 offres), d'analyse et ingénierie financière (63 offres) et du conseil en organisation et management d'entreprise (63 offres).

