Sam Tanson (Déi Gréng), ministre de la Culture, a justifié jeudi son choix de nommer Joanne Goebbels à la tête de la Bibliothèque nationale (BnL). Elle a dévoilé tout le processus de recrutement et écarté les suspicions de népotisme.

Pour Sam Tanson, la nomination de Joanne Goebbels au poste de directrice de la BnL apparaît comme «un choix logique et objectif». Interrogée jeudi en commission de la Culture sur la procédure de recrutement et la pertinence de son choix, la ministre Déi Gréng a réaffirmé que «Joanne Goebbels était la meilleure candidate» en insistant sur le fait que l'actuelle directrice adjointe de l'Athénée de Luxembourg dispose des «meilleures compétences en management et en leadership». Un critère jugé nécessaire pour gérer une équipe de 133 personnes.

En l'absence d'un règlement grand-ducal ou d'une loi, la ministre de la Culture a décidé de mettre en place «une procédure la plus transparente possible», assure Djuna Bernard (Déi Gréng), présidente de la commission de la Culture. A l'arrivée, deux candidatures parmi les 16 de départ ont été retenues, à savoir celles de Joanne Goebbels et Thierry Hirsch.

«Joanne Goebbels était la meilleure candidate» Alors que la nomination de Joanne Goebbels comme nouvelle directrice de la Bibliothèque nationale (BnL) fait l'objet d'un recours en justice, Sam Tanson (Déi Gréng), la ministre de la Culture défend ce choix validé en Conseil de gouvernement le 24 avril dernier.

Or, «le confinement était déjà instauré lorsque Thierry Hirsch était censé passer le dernier test», explique Djuna Bernard en précisant que le candidat «n'a donc jamais pu le passer, vu qu'il lui fallait expressément se déplacer». Un fait qui pourrait constituer «un argument dans le recours en annulation qu'il a introduit la semaine dernière», note la présidente de la commission. Si cette action en justice venait à aboutir, «la nomination de Joanne Goebbels serait alors suspendue», juge-t-elle.

En plein état de crise, et pressée par le temps à deux mois de l'entrée en fonction officielle de la nouvelle directrice, «madame Tanson devait arrêter son choix le plus rapidement possible», précise Djuna Bernard. Vu que tant la recommandation du jury que les résultats du test psychologique étaient «favorables à madame Goebbels», la ministre de la Culture a porté son choix sur cette dernière.

A peine nommée, Joanne Goebbels dans la tourmente Validée vendredi en Conseil de gouvernement, la nomination de la nouvelle directrice de la Bibliothèque nationale du Luxembourg (BnL) va être examinée par les juges. Un recours va être déposé par Thierry Hirsch, le finaliste malheureux.

Si Fernand Kartheiser (ADR) s'est interrogé sur les motivations politiques cette nomination, «tous les députés présents étaient unanimes» pour affirmer que «la logique politique ne doit jamais supplanter les qualités et les compétences de la personne», assène Djuna Bernard.



Pour rappel, Joanne Goebbels est vice-présidente des socialistes de la capitale et fille de Robert Goebbels, ancien ministre et eurodéputé. Après sept mois de suspense, elle doit entrer en fonction le 3 juillet, date à laquelle elle succédera officiellement à Monique Kieffer, l'actuelle patronne de la BnL, en poste depuis 21 ans. Sa nomination par le Conseil de gouvernement fin avril avait notamment suscité une levée de boucliers de la part de l'Association des bibliothécaires, archivistes et documentalistes du Luxembourg.

