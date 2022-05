Ce mercredi soir, une collision entre deux voitures entre le rond-point Gluck et la rocade de Bonnevoie a fait deux morts.

Drame près de la capitale

Un choc frontal entre deux véhicules fait deux victimes

Ce mercredi soir, une collision entre deux voitures entre le rond-point Gluck et la rocade de Bonnevoie a fait deux morts.

Les deux conducteurs étaient seuls à bord de leur véhicule. Vers 20h15, ils sont entrés en collision frontale entre le rond-point Gluck et la rocade de Bonnevoie. A l'arrivée des secours, il était déjà trop tard. Ces derniers n'ont pu que constater le décès des deux personnes à bord.

Pour le moment, les causes du choc restent inconnues, indique la police. Le service de mesure et d'identification s'est rendu sur place afin d'en savoir plus sur les circonstances exactes de ce drame. La circulation a donc été coupée jusqu'à ce jeudi matin.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.