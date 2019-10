Pour sécuriser l'alimentation en eau des hôpitaux, des habitants ainsi que des services du quartier, l'équipement est nécessaire. Le 12 décembre, la Ville de Luxembourg attribuera le marché de construction de ce réservoir dont les plans ont été validés en 2016.

Un château d'eau pour le Kirchberg en 2021

Trois ans déjà que les esquisses du futur château d'eau du Kirchberg sont dans les tuyaux. Précisément dans ceux du Service des eaux de la Ville de Luxembourg. Mais c'est seulement en cette fin octobre que l'avis de marché vient d'être passé. Pourtant en 2016, les élus promettaient un chantier achevé en 2020. Mieux vaut compter désormais pour 2021.

Ce 12 décembre, la Ville ouvrira enfin officiellement les différentes offres de constructeurs qui lui seront parvenues. La firme devra alors agir rapidement pour débuter le chantier en mars 2020 et se conformer à une durée de travaux de 400 jours ouvrables. Soit un peu plus d'un an et demi de mobilisation pour achever l'édifice haut de 50 mètres et contenant 1.000 m3 d'eau au total.

Pour ce projet dont le devis a été estimé à 5 millions d'euros, la Ville de Luxembourg entend ne recevoir des propositions que de sociétés solides et expérimentées. Ainsi, dans les critères de l'avis de marché est-il précisé que les entreprises devront présenter trois réalisations d'ouvrages analogues en complexité, disposer d'un chiffre d'affaires 2018 de 10 millions d'euros minimum et disposer d'au moins 120 salariés.

Dans un quartier en pleine évolution, et sur lequel le Fonds Kirchberg envisage de voir cohabiter de l'ordre de 25.800 habitants d'ici 2039, l'ajout d'un château d'eau s'avère essentiel à la bonne alimentation des futurs résidents. Mais les deux cuves envisagées ont aussi comme finalité de sécuriser la quantité d'eau potable nécessaire aux activités de l'hôpital ouvert non loin.



Ainsi, après avoir validé les plans du bureau d'ingénieurs-conseils luxembourgeois Simon-Christiansen & Associés (basé à Capellen) en lien avec le cabinet Temperaturas Extremas Arquitectos en 2016, le projet redémarre. Et les lignes du programme seront bien celles validées voilà trois ans.

Parfaitement adapté à son cadre forestier, le bâtiment qui viendra prendre place dans la partie Nord-Ouest du plateau du Kirchberg s'était distingué par sa façade toute de bois recouverte. Un abri idéal pour les oiseaux, chauves-souris comprises, nombreux dans la zone Natura 2000 du Grunwald où l'équipement sera implanté.