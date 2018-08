Jeudi après-midi, les pompiers du pays ont été mobilisés pour éteindre des feux survenus en plein champs.

Luxembourg 7

Un champ en flammes en périphérie de Luxembourg

Jeudi après-midi, les pompiers du pays ont été mobilisés pour éteindre des feux survenus en plein champs.

Les flammes se sont déclarées dans un champ situé en périphérie de la capitale, entre Cessange et le Schlewenhof, jeudi vers 16 heures. D'importantes fumées se sont dégagées. La cause de l'incendie n'a pas été établie.

7 Durch den Brand in Cessingen gibt es eine starke Rauchentwicklung. Foto: Chris Karaba

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Durch den Brand in Cessingen gibt es eine starke Rauchentwicklung. Foto: Chris Karaba Durch den Brand in Cessingen gibt es eine starke Rauchentwicklung. Foto: Chris Karaba Durch den Brand in Cessingen gibt es eine starke Rauchentwicklung. Foto: Chris Karaba Durch den Brand in Cessingen gibt es eine starke Rauchentwicklung. Foto: Chris Karaba Durch den Brand in Cessingen gibt es eine starke Rauchentwicklung. Foto: Chris Karaba Durch den Brand in Cessingen gibt es eine starke Rauchentwicklung. Foto: Chris Karaba Durch den Brand in Cessingen gibt es eine starke Rauchentwicklung. Foto: Chris Karaba

Un peu plus tard, un autre champ entre Nospelt et Simmerschmelz a brûlé. Un incendie rapidement maîtrisé, dont les causes, là encore, n'ont pas pu être clairement établies.