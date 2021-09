En exemptant un de ses patients à porter une protection buccale en pleine crise covid, le Dr Marcel Lang a-t-il agi en conformité avec les règles sanitaires et de la médecine? La justice contesterait son choix en raison du profil du patient, un anti-masque notoire.

Enquête en cours

Un certificat médical douteux contre le port du masque

En exemptant un de ses patients à porter une protection buccale en pleine crise covid, le Dr Marcel Lang a-t-il agi en conformité avec les règles sanitaires et de la médecine? La justice contesterait son choix en raison du profil du patient, un anti-masque notoire.

(pj avec Maximilian RICHARD) Pas tous les jours que la police grand-ducale perquisitionne un cabinet médical. Pourtant, mi-septembre, c'est bien ce qui s'est passé pour le cabinet du Dr Marcel Lang, psychiatre à Luxembourg. Les enquêteurs étaient alors venus saisir le dossier médical d'un patient. En l’occurrence celui de Dan Schmitz, actif sur les réseaux sociaux et contestant la gestion de la crise covid de façon virulente. Condamné à plusieurs reprises pour diverses déclarations racistes et incitations à la haine, l'homme a obtenu du spécialiste un certificat médical d'exemption d'obligation du port du masque.

Un certificat daté du 23 septembre 2020 justifié, aux dires du docteur, car le sexagénaire souffrirait d'anxiété. «M. Schmitz souffre d'un trouble panique (F 41.0). Il est inapte à porter des masques anti-covid», rapporte ainsi le psychiatre pour justifier son acte. De quoi certainement satisfaire ce patient particulier qui sur Youtube notamment n'a cessé de recommander aux spectateurs de ne pas se laisser mener par le bout du nez par les consignes sanitaires et d'encourager à ne pas porter la protection buccale recommandée par les autorités.

D'ailleurs, Dan Schmitz n'a pas tardé à se vanter de disposer de pareil certificat en bonne et due forme. Sur les réseaux sociaux, il en a même posté la photo avec cette indication «An klappt» (trad. ''Et ça marche!''). Militant Qanon, le Luxembourgeois ne manque d'ailleurs jamais d'adapter à la politique nationale les idées du mouvement connu pour diffuser des théories conspirationnistes. A commencer par cette vision de la crise covid comme étant une «fausse pandémie».

Protection du secret médical

Et si l'homme ne se cache pas non plus de ne jamais porter de masque, il n'en attribue pas les raisons à un quelconque trouble de l'anxiété. «Eh bien les amis, je voulais encore une fois attirer votre attention sur le fait que je n'ai ni été testé ni vacciné et que je ne porterai pas de masque», affirme-t-il dans une de ses vidéo taclant au passage la Gambia (ndlr : l'actuel gouvernement Bettel) qualifiée de «grands prêtres».

Pour le Dr Lang, toute accusation d'avoir délivré un faux certificat, ou en tout cas pour de mauvaises raisons ou soutien idéologique, n'est que pure hypothèse. Et le psychiatre de rappeler que, depuis le début de la pandémie, il n'a signé que deux certificats de ce type. L'un d'ailleurs avait été parfaitement validé par la médecine du travail. Et dans le second cas, celui de Dan Schmitz, il s'agissait d'un patient envoyé par un collègue. Ce dernier ayant eu peur de représailles s'il osait signer pareil document.

Dans une lettre ouverte, le psychiatre incriminé rappelle que les médecins doivent pouvoir travailler librement, en toute conscience, sur la base d'une médecine fondée sur des preuves, sans avoir à craindre de représailles. Tout comme il considère la perquisition effectuée dans son cabinet comme une violation du secret médical.

