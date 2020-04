Les députés ont adopté à l'unanimité le projet de loi sur le réaménagement des thermes de Mondorf. Les travaux, répartis en plusieurs phases sur cinq ans, coûteront 133,5 millions à l'Etat.

Un centre thermal plus grand et plus accueillant

Les députés ont adopté à l'unanimité le projet de loi sur le réaménagement des thermes de Mondorf. Les travaux, répartis en plusieurs phases sur cinq ans, coûteront 133,5 millions à l'Etat.

(DH) - Plus grand, plus moderne et plus convivial. Voilà les objectifs qui seront assignés lors de la rénovation du centre thermal de Mondorf. Ces travaux, décidés en 2018, coûteront 133,5 millions d'euros à l'Etat et seront répartis en plusieurs phases à partir de 2023. L'objectif étant que le centre ne ferme pas ses portes pendant cette période. A terme, sur les 54.200m² de l'ensemble du projet, ce sont 8.500m² de nouvelles surfaces qui vont sortir de terre.

Etablissement public depuis 1987, aujourd'hui réquisitionné en raison de la pandémie de covid-19, le complexe accueille d'ordinaire 1400 clients par jour en moyenne et occupe actuellement 40 hectares. Bien conservé dans l'ensemble, il nécessite une rénovation car l'eau thermale, très agressive pour les matériaux, a causé des dommages. D'autre part la mise aux normes en termes énergétique et sanitaire s'avère nécessaire tout comme la gestion du flux des visiteurs.

Pour ce faire, le projet prévoit quelques agrandissements notamment au niveau de la piscine de rééducation qui gagnera 40m2. Baptisé «Les Sources», un nouveau bâtiment sera multifonctionnel. Il accueillera les curistes pendant la phase de chantier, et, à terme, 35 chambres d'hôtel, un centre médical et des locaux techniques.

Pour rappel, le centre thermal se trouve face à la concurrence de sites tels Strassen-Bertrange, Amnéville, Baden-Baden ou Spa. Les derniers travaux de rénovation effectués remontent à 20 ans.



