C'est un signe fort envoyé à l'industrie spatiale européenne. L'accord signé mercredi entre l'Agence spatiale européenne et le Grand-Duché donne naissance au «Centre européen d'innovation pour les ressources spatiales» qui s'implantera au Luxembourg.

Un centre de recherches spatiales européen au Luxembourg

Etienne Schneider a quasiment décroché la Lune pour son presque «dernier-né» de l'aventure space mining: le centre de recherches spatiales. A peine vient-il d'annoncer sa venue au monde sous l'étoile 2020 à Cologne que voilà la future structure déjà portée par un parrain de poids, l'Agence spatiale européenne (ESA). Le centre de recherches ne sera donc pas simplement national mais d'emblée européen.

La nouvelle a été mise sur orbite à Séville, mercredi, par deux petites signatures. Dans le cadre du Conseil ministériel de l'ESA Space19+ (qui réunit les ministres européens chargés des activités spatiales), Etienne Schneider, vice-Premier ministre, et Jan Wörner, directeur général de l'ESA, ont paraphé l'accord qui renforce la coopération de l'agence européenne et de l'Agence spatiale luxembourgeoise dans le domaine des ressources spatiales et de l'innovation.

Le partenariat stratégique de l'ESA est à lire comme «un vrai message de reconnaissance pour tout ce que le Luxembourg fait depuis trois à quatre ans», explique une source proche du dossier en faisant référence à l'initiative SpaceResources.lu, lancée en 2016 pour promouvoir et développer la recherche, les aspects économiques et juridiques des ressources spatiales.

Le conseil ministériel de l'ESA réunit les Etats membres et observateurs de l'ESA tous les deux à trois ans pour statuer sur les nouvelles propositions et le financement pour les années de travaux. Ces 27 et 28 novembre, il se déroule à Séville, en Espagne. Photo: Luxembourg Space Agency

Cette légitimisation de la stratégie nationale devrait booster dès sa création, le futur Centre européen d'innovation pour les ressources spatiales. Agence spatiale intergouvernementale, l'ESA est, au regard de son budget de plus de 5.700 millions d'euros en 2019, la troisième agence spatiale dans le monde derrière la NASA et l'Administration spatiale chinoise. Elle coordonne les projets spatiaux de 21 pays européens. Autant dire que l'appui de l'ESA donne un vrai périmètre européen au projet luxembourgeois.

«Hébergé au Luxembourg»

Le Centre européen d'innovation en matière de ressources spatiales a pour mission première de se concentrer d'abord sur l'extraction, le traitement et l'utilisation des ressources spatiales pour faire progresser l'exploration spatiale. Le développement d'«une technologie qui transforme les ressources de l'espace en oxygène et en eau, en carburant ou en matériaux de construction», créera de «nouvelles perspectives pour l'exploration du système solaire en Europe et offrira de nouvelles opportunités commerciales, ainsi des avantages sur Terre», résume l'Agence spatiale luxembourgeoise dans son communiqué daté du 27 novembre.

Son objectif à présent est de mettre en place «les installations qui permettront aux chercheurs publics et privés de toute l'Europe d'effectuer des recherches au sol sur les ressources spatiales, créant ainsi le principal centre européen pour l'utilisation des ressources spatiales».



Il n'est pas précisé dans l'accord où exactement sera implanté le futur centre de recherches mais il est convenu qu'«il sera hébergé et qu'il aura sa structure opérationnelle au Luxembourg», affirme le porte-parole d'Etienne Schneider. Fait est qu'au ministère «on est en train de définir les profils des personnes qui mettront le centre sur pied au Luxembourg».