Un Centre de consultation covid ouvre au Kirchberg

C'est une première : le ministère de la Santé a annoncé, lundi, la mise en service d'un premier centre de consultation pour toute personne présentant des signes d'infection. Un second pourrait suivre au sud du pays.

Si les centres hospitaliers ont choisi de s'organiser pour faire face à la flambée de nouveaux patients covid (à l'exemple du CHEM qui a transformé sa cafétéria en hôpital de jour), les cabinets de pédiatrie, de médecine générale et services d'urgence n'ont parfois pas cette opportunité. Pourtant, eux aussi, voient arriver désormais un flot conséquent d'infectés potentiels mais aussi d'hommes, femmes et enfants se plaignant de maux liés aux épidémies saisonnières (grippe, pneumonies, bronchiolites, etc.). Pour les soulager, va s'ouvrir un premier Centre de consultation covid.

Ce CCC débutera son activité mardi 27 octobre (à 10h) dans l’enceinte de l’ancienne annexe de la BnL au Kirchberg. Là où depuis une semaine officie un Centre de prélèvement géré par le Laboratoire national de santé et dont l'activité va donc cesser ce lundi soir. Mais cette fois, il ne sera question que d'accueillir les personnes symptomatiques, avertissent les services de Paulette Lenert.

Bénéficieront ainsi d'une consultation dans ce centre uniquement les individus présentant des signes d'infection au coronavirus ou déjà diagnostiquées positives. La visite sera gratuite et ouverte à tous, affiliés à la CNS ou non. La seule obligation sera de présenter une pièce d'identité. Sur place, les personnels disposeront «d'un appareillage médical de base» qui permet de prendre en charge en ambulatoire le public.

Si des prélèvements naso-pharyngés PCR pourront être directement réalisés sur place, les personnes disposant déjà d’une ordonnance médicale pour un test PCR sont invitées à se rapprocher d'un laboratoire privé, ou sur un site de prélèvement suite à une invitation au Large Scale testing (après inscription).

Et d'ores et déjà, le ministère de la Santé avertit : en cas de besoin, «un deuxième Centre de consultation pourra ouvrir dans le sud du pays». Un peu à l'image des Centres de soins avancés qui avaient été installés lors de la première vague virale.

