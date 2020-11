Après le Kirchberg, c'est au tour de la deuxième ville du pays d'accueil un centre dédié aux patients présentant des symptômes du covid-19.

Un Centre de consultation Covid ouvre à Esch

Anne-Sophie de Nanteuil Après le Kirchberg, c'est au tour de la deuxième ville du pays d'accueil un centre dédié aux patients présentant des symptômes du covid-19.

Le gouvernement entend améliorer la prise en charge des patients virus. Dans cette optique, un deuxième Centre de consultation Covid (CCC) ouvrira ses portes à compter de mercredi à 10 heures, a indiqué mardi midi la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP). Ce centre remplacera le Centre de prélèvement actuellement en place rue Jos Kieffer à Esch-sur-Alzette.

À l’instar du CCC situé au Kirchberg, la consultation s’adresse à toute personne de plus de six ans présentant des symptômes ou ayant été diagnostiquée positive au virus. La consultation est gratuite et s'adresse à tous les individus, qu'ils bénéficient ou non d’une couverture de sécurité sociale.

Le CCC dispose d’un équipement médical de base qui permet de prendre en charge en ambulatoire les patients infectés. Des prélèvements naso-pharyngés peuvent par ailleurs être directement réalisés sur place. Les personnes disposant déjà d'une ordonnance médicale doivent en revanche se rendre dans un laboratoire privé ou un centre de prélèvement, rappelle néanmoins le communiqué du ministère de la Santé.

