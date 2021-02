Le couvent de Cinqfontaines, au nord du pays, sera prochainement entièrement rénové. Le gouvernement entend ainsi en faire un lieu de recueillement, mais aussi d'éducation et de sensibilisation aux persécutions dont ont été victimes les juifs du Luxembourg durant la Seconde Guerre mondiale.

Un centre commémoratif pour les victimes de la Shoah

Le couvent de Cinqfontaines, au nord du pays, sera prochainement entièrement rénové. Le gouvernement entend ainsi en faire un lieu de recueillement, mais aussi d'éducation et de sensibilisation aux persécutions dont ont été victimes les juifs du Luxembourg durant la Seconde Guerre mondiale.

(ASdN) - Le couvent de Cinqfontaines s'apprête à changer de visage. Situé à proximité de Troisvierges, le bâtiment deviendra prochainement un centre «éducatif et commémoratif», précisent les ministres Xavier Bettel (DP), Claude Meisch (DP), François Bausch (LSAP) et Pierre Gramegna (DP) dans une réponse parlementaire commune publiée ce lundi.

Le Luxembourg s'accorde avec son passé trouble Le gouvernement et la communauté juive sont parvenus, mercredi, à une entente quant à l'indemnisation des victimes de spoliation sous l'ère nazie. Mais le texte sert également un autre objectif.

Tristement célèbre comme lieu d’internement des juifs au Luxembourg pendant la Seconde Guerre mondiale, le site de Cinqfontaines sera ainsi prochainement entièrement dédié à la Shoah. Celui-ci visera notamment à «éduquer et sensibiliser» aux persécutions dont a été victime la population juive du Luxembourg, mais aussi «promouvoir la lutte contre l'antisémitisme et le racisme», détaillent les ministres.

17,6 millions d'euros de rénovation

Dans cette optique, les bâtiments de l'ancien couvent ont été rachetés par l'Etat le 31 décembre dernier pour un montant de plus de 7,9 millions d'euros. Mais avant de mener à bien le projet, des travaux d’assainissement et de remise en état devront être effectués. Et la facture s'annonce salée.

Le gouvernement prévoit ainsi un budget de 17,6 millions d'euros. Pour l'heure, il ne s'agit néanmoins que d'une estimation «très sommaire», l’administration des Bâtiments publics ne disposant pas encore «d’un programme de construction détaillé».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.