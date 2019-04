Si le virus de la peste porcine passait la frontière, toutes les activités humaines dans la forêt concernée, seraient immédiatement interdites. Ce qui «pourrait avoir un impact sur le tourisme» au Luxembourg, reconnaissent les ministres.

Un cas de peste porcine limiterait les loisirs

Que se passera-t-il concrètement au Luxembourg si un cas de peste porcine africaine est avéré? C'est la question directe posée par la députée et présidente du groupe parlementaire du CSV, Martine Hansen alors que le virus de la peste porcine africaine contamine de plus en plus le débat politique au Luxembourg.

Deux ministres, Romain Schneider (LSAP), ministre de l'Agriculture, et Carole Dieschbourg (Déi Gréng), ministre de l'Environnement, s'y sont mis pour lui répondre de manière claire et précise. Si un sanglier devait être porteur du virus sur le sol luxembourgeois «une zone infectée serait définie et dans une première phase, toutes les activités comme la chasse, les travaux forestiers ou les activités de loisir comme la promenade ou le VTT seraient interdites pour limiter les mouvements des sangliers».

Tirer un maximum de sangliers

Une éventualité qui ne relève plus de la fiction depuis qu'à la mi-février un sanglier avait été retrouvé mort du côté de Differt, à trois kilomètres à peine de la frontière. Il était porteur du virus tueur. Infecté, le sanglier comme le porc malade, ont rapidement des symptômes et meurent vite. Rappelons toutefois qu'il n'y a aucun danger pour l'homme, y compris s'il ingère de la viande contaminée.



Et les ministres de préciser qu'ensuite la zone contaminée «sera divisée en différentes surfaces dans lesquelles il s'agira de trouver les cadavres de sangliers, pour les tester et les évacuer et de tirer un maximum de sangliers».

Selon l'envergure des mesures qui seraient prises par l'Administration des services vétérinaires mais aussi selon la taille du territoire qui serait concerné et la durée de l'interdiction formelle de bouger dans la zone infectée, la peste porcine «pourrait aussi avoir un impact sur le tourisme» si effectivement des forêts devaient être impraticables pour une longue durée, reconnaissent déjà Dieschbourg et Schneider.



Le ministre face aux députés ce jeudi



L'urgence de la situation et sa prise en compte au plus haut niveau s'est matérialisée pas plus tard que vendredi 29 mars 2019. Les ministres réunis en conseil ont approuvé le projet de règlement grand-ducal déterminant «les mesures de prévention contre l'introduction et la propagation de la peste porcine africaine». Ce projet de règlement crée la fameuse «zone blanche» le long de la frontière belgo-luxembourgeoise, à l'intérieur de laquelle il sera procédé au dépeuplement préventif des sangliers sous peu.



Le ministre de l'Agriculture, Romain Schneider (LSAP), doit faire le point jeudi à 15h30 devant les députés de la Commission de l'Agriculture et devra, sans nul doute, répondre à de nombreuses interrogations qui agitent les riverains de l'actuelle zone de surveillance et, en premier lieu, les éleveurs de porcs.

Et si un porc était contaminé au Luxembourg?

La question que redoute tout éleveur porcin appelle une réponse ministérielle sans ambages. Si un cas de peste porcine africaine devait surgir chez un cochon dans ce cas «tous les cochons de cette exploitation seront tués» et «une zone de confinement de trois kilomètres, respectivement une zone de surveillance de dix kilomètres seront mises en place, dans lesquelles les exploitations porcines seront placées sous surveillance officielle».



Les agriculteurs qui verraient leur cheptel réduit à zéro à cause d'un cas de peste porcine seront «naturellement dédommagés», précise le ministère de l'Agriculture.



Dans toutes les zones touchées, des règles strictes devront alors être appliquées pour le transport de cochons d'une ferme vers une autre mais aussi d'une exploitation vers un abattoir. Actuellement, près de 100.000 porcs sont élevés au Grand-Duché.



Fourrages et raisins peuvent-ils être touchés?

A la députée Martine Hansen qui s'inquiète de savoir si les raisins des bords de la Moselle luxembourgeoise pouvaient souffrir du passage du virus, la réponse est claire. Si la maladie devait se manifester du côté de la région de la Moselle «cela n'aurait aucune conséquence directe sur les vendanges», assure le ministre de la Viticulture.

Il est moins formel pour ce qui concerne la transmission du virus par les fourrages ou les pailles. «Ce n'est pas encore clairement défini et une série d'études, sur ces questions, sont en cours».



Sur le terrain, les militaires continuent ce lundi de planter les piquets pour ériger la clôture contre la peste porcine africaine à la frontière avec la Belgique dans le sud-ouest du pays. La question de l'éradication des sangliers dans la future «zone blanche» est posée mais pas encore tranchée.