Le «Space campus» doit devenir le futur centre de gravité de l'écosystème spatial luxembourgeois, en rassemblant sur deux sites acteurs de la recherche et entreprises de haute technologie.

Un campus spatial prêt à décoller à Kockelscheuer et Belval

Le futur centre de gravité de l'écosystème spatial luxembourgeois. Voilà comment est résumé en quelques mots le projet du «Space campus», qu'ont présenté ce mercredi le ministre de l'Economie Franz Fayot (LSAP) et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Claude Meisch (DP).

5 start-up du secteur spatial sélectionnées pour une pré-incubation Suite au premier appel à candidatures, le Centre européen d'innovation en matière de ressources spatiales (ESRIC) vient de sélectionner les cinq start-up qui vont commencer leur pré-incubation en avril 2022.

Le projet doit aider le Luxembourg à asseoir la compétitivité de ses entreprises et de ses institutions de recherche publique dans le domaine spatial, par rapport aux grandes nations actives dans le secteur. Depuis plusieurs années déjà, le Grand-Duché fait la course à l'espace et consacre d'importants investissements pour développer le secteur spatial dans le pays. Celui-ci regroupe aujourd'hui 75 acteurs et emploie tout de même 1.200 personnes.

Un potentiel énorme

L'écosystème spatial luxembourgeois pèse de plus en plus, donc. Et il est amené à se développer encore par la suite, comme le soulignait le ministre de l'Economie ce mercredi matin: «Le potentiel de l'économie spatiale est énorme». Mais pour ce faire, il fallait rassembler tous les acteurs, à la fois ceux de la recherche et les entreprises actives dans les technologies spatiales. Le concept du campus spatial était né.

Les premiers bâtiments sur le site du ParcLuxite devraient être opérationnels en 2026. Photo: SIP/Jean-Christophe Verhaegen

Le campus sera implémenté sur deux sites distincts. L'un accueillera les activités directement liées aux entreprises et l'autre sera dédié à la recherche spatiale.

Un secteur en développement Le «Space campus» vient compléter d'autres initiatives lancées depuis huit ans par le Luxembourg. Le mouvement a été initié avec le lancement de SpaceResources.lu en 2016. Deux ans plus tard, en 2018, la Luxembourg Space Agency a vu le jour. Quelques mois plus tard, l'Université du Luxembourg lançait le master interdisciplinaire dans le domaine spatial. Finalement, en 2020, est né le Centre européen d'innovation pour les ressources spatiales (ESRIC) au sein du LIST.

Le site principal du «Space campus», qui s'étendra sur près de 7 hectares, prendra ses quartiers dans le ParcLuxite à Kockelscheuer, dans la commune de Roeser. C'est ici que viendront s'implanter les entreprises actives dans les technologies de pointe. Le site abritera également le siège de la Luxembourg Space Agency (LSA). L'infrastructure intégrera des bureaux, des centres techniques partagés - dont un centre de test de 3.000 m²- ainsi qu'un incubateur pour héberger les start-up du secteur spatial.

La première pierre en 2024

Il s'agit d'une belle reconversion pour le site de la poudrerie de Luxembourg, où étaient autrefois fabriqués des explosifs pour l'industrie minière, et qui va accueillir aujourd'hui des sociétés technologiques à la pointe dans leur domaine.

La pose de la première pierre est prévue courant 2024. «Nous espérions initialement accueillir les premières start-up à l'horizon 2025 mais il semblerait que nous étions un peu trop optimistes... Les premiers bâtiments devraient être opérationnels en 2026», a précisé Franz Fayot lors de la conférence de presse.

La recherche publique à Belval

Le second site du «Space campus», d'une superficie de 69 ares, sera situé à Belval et sera donc dédié aux activités et laboratoires de recherche spatiale du SnT de l'Université du Luxembourg et du Centre européen d'innovation pour les ressources spatiales (ESRIC) du Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST). L'objectif poursuivi est de favoriser l'émergence de synergies futures entre les organismes publics et les entreprises privées.

Les chercheurs du Space Lab ont présenté leur travail aux ministres Claude Meisch et Franz Fayot

4 Les chercheurs du Space Lab ont présenté leur travail aux ministres Claude Meisch et Franz Fayot

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Les ministres Claude Meisch et Franz Fayot ont découvert le travail des chercheurs du Space Lab. Photo: SIP/Antonin Thuillier Dans ce laboratoire, on étudie la navigation autonome des robots. Photo: Mélodie Mouzon Le CDF est un laboratoire où l'ingénierie simultanée est pratiquée pour concevoir des systèmes et des technologies pour les futures missions spatiales. Photo: SIP/ Jean-Christophe Verhaegen Un doctorant montre un nanosatellite dans le CubeSatLab. Photo: SIP/Jean-Christophe Verhaegen

«Le Space campus s'inscrit dans la logique de la stratégie nationale de recherche et d'innovation, qui vise une coordination optimale entre l'État, la recherche publique et le secteur privé au bénéfice du pays», a de son côté souligné Claude Meisch.



Renforcer l'attractivité

Les deux sites, complémentaires, vont ainsi former «une chaîne de valeur publique-privée», depuis le développement des compétences grâce au Master interdisciplinaire de l'Université du Luxembourg jusqu'aux innovations à long terme comme celles de l'exploitation des ressources spatiales visées par l'ESRIC.

A terme, ce nouveau projet doit renforcer «la visibilité ainsi que l'attractivité du Grand-Duché dans le secteur spatial sur la scène nationale, européenne et internationale auprès des acteurs économiques et de la communauté scientifique», a conclu Franz Fayot. Le ministre ne manquant pas de préciser ensuite qu'il y avait un grand intérêt à l'international pour le développement du secteur spatial au Luxembourg, dont les ambitions en la matière ne semblent pas avoir de limites!

L'impression d'être sur la Lune... En marge de la présentation du concept «Space campus», les ministres Claude Meisch et Franz Fayot ont eu droit à une visite guidée des laboratoires de recherche spatiale du Centre interdisciplinaire pour la sécurité, la fiabilité et la confiance (SnT) de l’Université du Luxembourg. C'est ici que les chercheurs, mais également les entreprises avec lesquelles ils collaborent, peuvent réaliser différentes simulations pour des recherches spatiales dans des conditions idéales. Dans l'un des laboratoires, les chercheurs ont recréé les conditions lunaires pour tester la navigation autonome de robots. Quand on entre dans la pièce d'expérimentation, l'impression d'être sur le satellite de la Terre est saisissante! Un peu plus loin, un bras robotique simule le mouvement des satellites en orbite, dans un environnement de microgravité. Parmi les autres expérimentations menées par le Space lab, il y a également cette antenne installée au sommet d'un des bâtiments de l'université qui sert à observer et identifier les météores. L'antenne fait partie d'un réseau de plus de 35 récepteurs disséminés dans toute la Belgique et au Luxembourg.



