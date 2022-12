De nombreux véhicules d'intervention ont été bombardés lors de la guerre en Ukraine. L'un d'entre eux se trouve désormais au Kirchberg.

Un camion de pompiers détruit exposé devant la Philharmonie

(SH) - La guerre en Ukraine ne fait pas que des victimes humaines. Des infrastructures critiques sont également détruites lors des combats, et parmi elles se trouvent des ambulances et des camions de pompiers. En octobre, l'association LUkraine a lancé la campagne Ukraine is calling. L'objectif de l'appel aux dons est de financer 112 ambulances qui doivent ensuite être transférées en Ukraine pour sauver des vies.

Une campagne de solidarité mondiale lancée au Luxembourg En envoyant 100 ambulances dans les régions les plus touchées par la guerre, LUkraine asbl entend bien sauver des vies. Mais, pour y arriver, l'association doit d'abord récolter 10 millions d'euros à travers une campagne de dons.

Afin d'attirer l'attention sur cette initiative, une campagne d'affichage et d'information a été lancée en octobre. Lors de cette dernière, une ambulance détruite dans la zone de guerre avait été installée devant l'hôtel de ville d'Esch. Elle y était restée exposée jusqu'à l'arrivée du marché de Noël.

Depuis vendredi, c'est un camion de pompiers, qui a explosé en mars de cette année à cause d'une mine alors que les pompiers étaient occupés à éteindre le feu, qui se trouve devant la Philharmonie, au Kirchberg. Au total, huit pompiers ont été blessés lors de cet incident, et deux véhicules d'intervention ont été détruits.

À côté de ce camion détruit, désormais visible sur la place de l'Europe au Kirchberg, trône un panneau explicatif. Au-delà de revenir sur les faits de l'accident, celui-ci renvoie via un QR code à la campagne Ukraine is calling. Pour rappel, cet appel aux dons vise à réunir 10 millions d'euros. Pour le moment, un peu plus de 255.000 euros ont été récoltés.

