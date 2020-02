Dix ambulances, deux camions d'intervention et un camion-citerne flambant neuf : le Corps grand-ducal d'intervention et de secours vient de sérieusement rénover son parc de véhicules. Et ce n'est qu'un début...

Un cadeau à 10 millions d'euros pour les soldats du feu

(pj avec Pierre SCHOLTES) Non seulement, le Corps grand-ducal d'incendie et de secours ne cesse de se renforcer côté organisation et effectifs, mais voilà maintenant qu'il modernise ses moyens d'action. En attendant l'ouverture du futur Centre national d'intervention et de secours (CNIS) d'ici la fin de l'année, une première livraison de véhicules vient de démontrer, puissance onze, cette montée en puissance.

Ainsi, dernièrement, c'était jour de fête au centre logistique de Lintgen. Dans la cour, pas moins de onze véhicules attendaient d'être distribués. Tout beau, tout neuf. Et il ne s'agissait là que d'une partie de la commande groupée de dix millions d'euros passée pour doter le pays de 34 nouveaux véhicules d'intervention. Le reste arrivera d'ici deux mois.

Pour Paul Schroeder, directeur général du CGDIS, cette commande groupée a un double intérêt: «D'abord, nous pouvons négocier de meilleures conditions que si chaque centre achetait ses véhicules individuellement. Ensuite, point encore plus important, cela permet l'uniformité des véhicules au sein du service de secours. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons garantir une formation et un enseignement communs».

De son côté, la ministre de l'Intérieur, Taina Bofferding (LSAP), voit dans cet arrivage une garantie d'égalité: «Tous les Luxembourgeois bénéficieront du même niveau de soins médicaux d'urgence. C'est aussi une question de solidarité». De plus, disposer de matériels modernes permettra aussi au CGDIS d'attirer sans doute de nouveaux volontaires.

Mais avant de remettre aux différents centres présents leur matériel, Taina Bofferding a tenu à remercier chacun pour son engagement à l'occasion de la récente tempête Ciara. «Avec vous tous, le Luxembourg dispose d'un service de secours puissant.»

En plus des ambulances, des camions d'intervention ont également été achetés. Parmi les bénéficiaires heureux de recevoir ce matériel, les hommes du centre d'opérations d'Hesperange n'étaient pas les derniers à se réjouir de cette livraison. Il est vrai que l'été dernier, leur véhicule de lutte contre les incendies était parti en fumée; les flammes attisées par le vent détruisant leur engin.

[European 112 Day] Quelques chiffres liés au 112 qui traite au jour le jour les appels de secours de tout un pays afin que les moyens adaptés parviennent le plus rapidement possible là où ils sont nécessaires. #CGDIS pic.twitter.com/Qwq1xwyl3o — CGDIS (@CGDISlux) February 11, 2020

Au passage, Paul Schroeder a aussi fait mention de l'acquisition d'un camion-citerne grande capacité. Un véhicule disposant d'une réserve de 10.000 litres qui sera particulièrement utile lors des feux de végétation. Des incendies qui, réchauffement climatique oblige, s'avèrent de plus en plus fréquents et dans des zones parfois délicates à ravitailler en eau. Voilà une parade de plus.