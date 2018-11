Des plongeurs ont alerté les secours dimanche, après avoir trouvé un corps sous un pont entre Lultzhausen et Insenborn.

Un cadavre retrouvé au lac de Haute-Sûre

Anne FOURNEY Des plongeurs ont alerté les secours dimanche, après avoir trouvé un corps sous un pont entre Lultzhausen et Insenborn.

Dimanche vers 11h, des plongeurs s'entraînaient dans le lac de Haute-Sûre lorsqu'ils ont fait cette découverte macabre.

Le Corps grand-ducal d'incendie et de secours est rapidement intervenu sur les lieux. Il s'agit d'une personne qui a été portée disparue vendredi, a indiqué la police. Des opérations de recherche avaient été lancées vendredi dans le lac et aux alentours, à l'aide de plongeurs, de chiens et d'un hélicoptère, mais sans succès. Les recherches avaient cessé à la nuit tombante.

La police indique exclure un acte criminel, mais ne précise rien de plus pour le moment.