Le corps d'un homme de 42 ans a été découvert par les forces de l'ordre dans le secteur de Goeblange, entre Luxembourg et Arlon.

Un cadavre découvert près de Goeblange

Des recherches étaient en cours à Goeblange jeudi après-midi, pour tenter de retrouver un homme de 42 ans porté disparu.

Des patrouilles de police, ainsi que des chiens de la section de recherche, le CGDIS (Corps Grand-Ducal D'Incendie et de Secours) et un hélicoptère ont quadrillé le secteur.

Le corps de cet homme a été retrouvé sans vie quelques heures plus tard, non loin de la localité. Selon les premiers éléments de l'enquête, une intervention étrangère semble exclue. Le parquet a ordonné une autopsie afin de déterminer les causes exactes du décès.