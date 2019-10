Chaque année, l'administration procède à la vente de milliers de matériels déclassés de ses services, de biens saisis ou d'objets perdus. Désormais, pour les ventes aux enchères de véhicules, les agents du ministère des Finances disposeront d'un fourgon tout équipé.

Luxembourg 4 2 min.

Un bureau mobile pour les enchères des Domaines

Patrick JACQUEMOT Chaque année, l'administration procède à la vente de milliers de matériels déclassés de ses services, de biens saisis ou d'objets perdus. Désormais, pour les ventes aux enchères de véhicules, les agents du ministère des Finances disposeront d'un fourgon tout équipé.

A l'AED, on vend de tout. Ce pourrait être le slogan des personnels de l'Administration de l'enregistrement des Domaines qui, très régulièrement, organisent des ventes aux enchères au profit des finances publiques. «L'an dernier, par exemple, nous avons procédé au commerce de 725 véhicules», indique ainsi Simone Ehlinger, receveuse de l'AED basée à Esch-sur-Alzette. Quels véhicules? Des camionnettes abandonnées et non réclamées, des voitures récupérées dans le cadre de perquisitions judiciaires, des motos saisies pour cause d'infractions, etc.

Bref, en moyenne une fois par semaine, les agents de l'Enregistrement jouent du marteau pour adjuger au plus offrant des véhicules, en plus ou moins bon état. Mercredi, pour faciliter cette activité, leur ministre de tutelle Pierre Gramegna (DP) leur a offert un cadeau. Ou disons, un nouvel outil de travail: un «bureau mobile» comme il se dit au ministère des Finances.

4 Photo: Gerry Huberty

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Gerry Huberty Photo: Gerry Huberty Photo: Gerry Huberty Photo: Gerry Huberty

Au-delà du terme administratif, il s'agit en fait d'un fourgon entièrement équipé pour recevoir tout le matériel nécessaire aux enchères. Une connexion internet, une imprimante, un lecteur de carte bancaire, bref tout ce qui peut améliorer le quotidien des «vendeurs» représentant l'État.

Des détails? Certainement pas quand on sait qu'hier encore, à l'aube de ce XXIe siècle, les acheteurs étaient invités à régler leurs achats en liquide et que c'est juste par vérification visuelle des documents d'identité que les transactions se déroulaient.

Vider les fourrières

Les 100 heures de travail nécessaires pour transformer la camionnette bleue en bureau digne de ce nom n'auront pas été vaines. «Et puis, avec un outil plus performant, nous serons plus rapides pour procéder aux ventes. Si nous organisons près d'une cinquantaine de rendez-vous chaque année, c'est que les fourrières administratives se remplissent vite», souligne la receveuse d'Esch.

Si cet équipement sillonnera tout le pays à l'occasion des ventes aux enchères de véhicules pour le compte du ministère, il ne faut surtout pas penser que les missions de l'AED se limitent à cette seule activité. Cela n'expliquerait pas les 3,7 millions d'euros de recettes qu'a dégagés le service l'an dernier.

2,2 millions de bois vendus

Ainsi, l'Administration de l'enregistrement intervient-elle pour céder au meilleur prix les matériels dont les services publics se séparent. Cela va de la pelleteuse des Ponts et Chaussées, aux armes de la Police, aux tenues de l'Armée, en passant par les vieux ordinateurs essoufflés de tel ou tel service.

«Mais nous intervenons aussi dans le cadre d'enchères sur des objets confisqués», note Simone Ehlinger. Des biens appartenant à des particuliers que la Justice, en raison d'infractions, a préféré reprendre puis vendre. Il faut aussi s'occuper de vendre des biens immobiliers pour cause de succession en déshérence ou des objets trouvés dont nul n'a retrouvé la trace du propriétaire initial.

Ajoutez à cela les ventes de bois des domaines forestiers, qui rentrent pour 2,2 millions d'euros dans le budget national, et vous comprendrez tout l'intérêt de l'AED.