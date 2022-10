United Caps, entreprise luxembourgeoise de conception et de production de bouchons et de capsules en plastique, pousse le bouchon encore un peu plus loin avec un opercule censé lutter contre le gaspillage alimentaire. Révolution en vue.

Lutte contre le gaspillage alimentaire

Un bouchon intelligent innovant made in Luxembourg

Savez-vous quel est le point commun entre le bouchon de votre bouteille de lait, de votre bouteille d'huile, du couvercle de votre pâte à tartiner préférée, votre bouteille d'huile ou encore de vos condiments incontournables? Il y a fort à parier que ceux-ci aient été conçus par l'entreprise luxembourgeoise United Caps, implantée à Wiltz. C'est bien simple, l'entreprise est une référence industrielle mondiale pour la conception et la production de bouchons et de capsules en plastique, ce qui en fait un partenaire privilégié des plus grandes entreprises mondiales.

Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que l'entreprise, qui emploie 710 personnes, dispose également de sites de production en Belgique, en France, en Allemagne, en Hongrie, en Irlande, en Malaisie, en Espagne et au Royaume-Uni. Le chiffre d'affaires d'United Caps s'élevait à 158 millions d'euros à la fin 2021.

Bref, bien que discrète, l'entreprise est bel et bien un fleuron de l'économie luxembourgeoise et compte bien révolutionner le marché des bouchons et capsules de nos aliments. En effet, il y a quelques semaines, nous avons appris que l'entreprise s'était associée à Mimica, une start-up londonienne active dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Un produit d'abord imaginé pour les malvoyants

Les deux compagnies se sont donc associées afin de produire un bouchon innovant qui doit pouvoir lutter contre cela grâce à une technologie intelligente. Comment cela marche? Au départ, la fondatrice de ce concept, Solveiga Pakštaitė, souhaitait rendre les dates d'expiration inclusives pour les personnes malvoyantes. Au fil de ses recherches, celle-ci a pris conscience que les dates d'expiration, parfois réduites à tort, entraînaient également de grandes quantités de déchets alimentaires.

L'idée était toute trouvée: créer un système qui non seulement fournirait des informations en temps réel sur l'état des aliments, mais pouvait aussi être facilement accessible aux malvoyants. C'est ainsi qu'est né le Mimica Touchcap, un indicateur de fraîcheur présent sur la capsule et qui passe de lisse à bosselé à mesure que les aliments se détériorent. Un gel, présent dans le bouchon et qui n'entre jamais en contact avec le produit, permet en effet de savoir en temps réel l'état de conservation de ses aliments en fonction des conditions de stockage et du profil de l'aliment.

le film supérieur du Mimica TOUCHCAP passe à un état bosselé quand le produit n’est plus propre à la consommation, ce qui permet de s’assurer d’un geste de la sécurité alimentaire du produit. Photo: Mimica

Du côté d'United Caps, les équipes ont développé un bouchon entièrement recyclable qui n'affecte pas la recyclabilité de la bouteille tout en offrant un moyen rapide et facile pour un consommateur de s'assurer que la qualité des aliments est toujours bonne. Notons d'ailleurs que la capsule supérieure, là où les bosses apparaîtront, est inactive jusqu'à ce qu'elle soit activée par le consommateur, ce qui se produit automatiquement lorsque la capsule est ouverte pour la première fois.

Une batterie de tests et d’expérimentations ont été nécessaires pour calibrer la quantité spécifique de gel et d’activateur requis pour mettre au point la fonctionnalité du Mimica Touchcap. Photo: Mimica

Le postulat de départ était donc clair et résonne encore plus dans l'actualité récente où le Premier ministre Xavier Bettel (DP) a appelé plus que jamais à la protection du climat et de l'environnement. Mais dans les faits, est-ce que cette innovation, aussi intelligente soit-elle, permettrait réellement de lutter contre le gaspillage alimentaire et d'accroître la sécurité alimentaire des consommateurs?

Pour United Caps et Mimica, c'est un grand oui. «Si l'on pouvait ajouter seulement deux jours de durée de conservation aux produits alimentaires, les déchets des détaillants pourraient être réduits de 50% et les déchets domestiques de produits périssables de 63%. Les marques qui adoptent cette technologie pourraient augmenter leurs ventes d'au moins 10%, notamment grâce à la volonté des consommateurs d'acheter de plus grands contenants de produits, comme le jus d'orange, sans s'inquiéter autant de la détérioration avant la consommation complète», explique la compagnie luxembourgeoise dans un communiqué.

Comment convaincre les marques?

Reste donc à convaincre les marques d'opter pour cette technologie. Il apparaît en tout cas que ce bouchon intelligent fait actuellement l'objet d'un projet pilote au Royaume-Uni avec une marque de jus d'orange. «Grâce à ce projet pilote et à d'autres recherches menées par United Caps, il a été déterminé que le gaspillage annuel total de jus au Royaume-Uni seulement s'élevait à 121 millions de kilogrammes, avec un potentiel de réduction des déchets, grâce à la Mimica Touchcap, de 44%, ce qui équivaut à 53 millions de kilogrammes de jus par an».

Benoît Henckes, le CEO belge d'United Caps, ne dit d'ailleurs pas autre chose. «Nous sommes impatients de continuer à travailler avec Mimica pour développer des bouchons et des capsules pour d'autres types de produits. Non seulement la réduction des déchets alimentaires est importante pour la planète, mais ce seul fait réduit également les émissions de gaz à effet de serre», dit-il. «Selon des estimations fondées sur des données vérifiées, l'augmentation de la durée de conservation des denrées périssables, ne serait-ce que d'un jour, permettrait d'éviter l'émission de plus de 202,8 millions de tonnes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère.»

