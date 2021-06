Chaque année, les services du médiateur Santé traitent une centaine de différends entre malades et personnels de soins. La discussion servant de calmant pour nombre de conflits.

Luxembourg 3 min.

Un bon remède aux conflits patients/soignants

Le médiateur Santé reste un service encore confidentiel, même six ans après son lancement. Pourtant, ce service «d'Etat mais indépendant» fait souvent office de précieux intermédiaire pour apaiser les tensions qui peuvent naître d'un différend entre un patient et celui ou celle qui l'a pris en charge. «Tout ne se finit pas devant le tribunal, insiste Mike Schwebag qui dirige la structure. La plupart du temps, en renouant un dialogue devenu impossible, cela suffit à crever l'abcès et trouver une solution à l'amiable.»

Une partie des missions du médiateur consiste à informer les assurés de leurs droits en matière de santé (accès au dossier médical, confidentialité des données, soins à l'étranger remboursables via la CNS). Mais le rôle primordial du service tient dans l'apaisement des conflits entre malades et professionnels de santé. «Nous ne sommes pas là pour contrôler la qualité des actes mais poser les bonnes questions sur leur justification par rapport à l'efficacité attendue», note Mike Schwebag.

Pour mener à bien la médiation, il peut être fait appel à un expert externe (si besoin d'un éclairage approfondi) ou aux assurances (si le problème justifie une indemnisation). Car tous les professionnels de santé disposent d'une couverture assurant leur activité. Mais depuis 2015, et à raison d'une dizaine de dossiers «lourds» traités chaque mois, le service a pu constater que l'argent ne constituait pas nécessairement le but ultime du recours au médiateur. «La plupart du temps, l'écoute mutuelle et un dialogue apaisé entre le praticien et son patient suffisent à disperser tout malentendu.» L'un pouvant exprimer ses craintes, ses douleurs, ses problèmes post-prise en charge; l'autre expliquer son travail et ses éventuelles responsabilités.

De fait, Mike Schwebag et sa collègue médiatrice Maïté Poos tentent de rapprocher des positions opposées. La technicité et la science d'un côté; le ressenti et l'incompréhension de l'autre. «Les deux bords ont un vécu très différent d'un même acte. Le malade être heurté dans sa chair, le praticien dans ses compétences. A nous de faire avec eux le pas humain qui n'est ni médical, ni juridique, pour que chacun s'entende à nouveau.»

Depuis le début de l'épisode covid, le médiateur Santé a vu venir à lui de nouvelles interpellations. Comme ces patients contestant les multiples reports d'opération chirurgicale dont ils avaient pu faire les frais. «Des ajournements qui généraient des angoisses mais pouvaient aussi causer, chez certains, des aggravations de leur état de santé.» D'où de possibles reproches.

D'autres personnes ont aussi voulu savoir ce qu'il en était quand, comme elles, on avait été contaminé par le covid lors d'un passage à l'hôpital ou dans un cabinet médical. «Il s'agit déjà souvent pour le malade ou ses proches de comprendre comment cela a pu se faire, et s'assurer que tout a été mis en place ensuite pour éviter d'autres infections. Certains se posent aussi la question d'une indemnisation si la contamination a eu des effets néfastes. Une préoccupation légitime», liste Mike Schwebag.

Et qu'on se le dise: le médiateur Santé accepte tout type de différends avec toute profession de santé. Face aux médecins (libéraux ou salariés) mais aussi des conflits avec un pharmacien, un laboratoire d'analyse, un dentiste, une infirmière à domicile ou même les personnels soignants travaillant auprès des résidents en long séjour.

Contact : Service national d’information et de médiation santé

73, rue Adolphe FischerL-1520 Luxembourg

Tél.: (+352) 2477 55 15

info@mediateursante.lu

