Le ministère du Travail accordera un voucher de 500 euros à tous les salariés ayant subi une période de chômage partiel au premier trimestre 2021. Un bon échangeable contre une formation en ligne.

Un bon à la formation inédit à partir de mai

Patrick JACQUEMOT Le ministère du Travail accordera un voucher de 500 euros à tous les salariés ayant subi une période de chômage partiel au premier trimestre 2021. Un bon échangeable contre une formation en ligne.

La mise en place de la «Youth e-academy», un chômage qui a baissé en mars, les offres d'emploi de l'ADEM accessibles au plus grand nombre, lundi, Dan Kersch (LSAP) avait encore une annonce ''positive'' à dévoiler : l'introduction d'un bon accordé aux hommes et femmes ayant subi un placement en chômage partiel entre le 1er janvier et le 31 mars. Soit un coup de pouce de 500 euros pour s'inscrire à l'une des 240 formations en ligne retenues par le ministère du Travail.

Le covid-19 complique l'entrée dans le monde du travail Prudence dans les recrutements, travail à distance, difficultés à créer des liens... L'insertion sur le marché professionnel des jeunes diplômés est inévitablement compliquée par les effets de la pandémie. Une situation qui pourrait laisser des traces pendant plusieurs années.

Un beau geste dont la finalité est claire : profiter de ce temps de pause contrainte pour améliorer l'employabilité des salariés. Ainsi, dès le 26 avril, les premiers courriers d'information partiront à destination de celles et ceux qui, ensuite, pourront se rapprocher des 34 centres de formation retenus pour choisir la formation qui leur sied. Une offre valable aussi bien pour résidents que frontaliers.

L'idée est de booster les compétences plus particulièrement en matière de digital. En pouvant accéder plus facilement à ces formations continues, reconnues, les salariés seront plus en adéquation avec la réalité du marché du travail, estime le gouvernement.

Une fois reçu son courrier individuel, chaque bénéficiaire pourra télécharger son bon sur le portail Guichet.lu. Une démarche possible dès le 3 mai prochain.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.