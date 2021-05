Du Nord de la France au Luxembourg, plusieurs témoins ont aperçu un flash vert dans le ciel ce vendredi au petit matin. Il s'agissait de la traînée lumineuse laissée par la désagrégation d'un astéroïde.

Un «bolide» surprenant juste avant l'aube

Non, vous n'avez pas rêvé si vous regardiez le ciel vers 4h du matin, ce vendredi. Néanmoins, le flash vert et le bruit d'explosion que vous avez perçus n'étaient ni une attaque de missile au-dessus du Grand-Duché, ni un OVNI de passage. Rien d'autre qu'un phénomène 100% naturel. Mais au petit matin plusieurs dizaines de témoins, ont bien aperçu une trainée lumineuse inédite filant au-dessus de l'horizon. Et cela aussi bien à Chartres, à Paris, à Dijon et jusqu'au Grand-Duché où l'objet mystérieux a fini sa course.

Le bolide a été vu dans tout le nord-est de la France, il a terminé sa course au dessus du Luxembourg. Il s'est complètement désintégré sans produire de météorite.

Les témoins peuvent toutefois enregistrer leur observation sur le site : https://t.co/frYMxh2LDi https://t.co/4Vhl6DrraU — Observatoire de Paris | PSL (@Obs_Paris) May 28, 2021

En fait, il s'agissait là d'un météoroïde, affirment les spécialistes qui ont pu observer le phénomène au-dessus de la France via les caméras d'observation du réseau Vigie-Ciel. Ce «bolide» est assez rare à observer, et cela même si plusieurs dizaines de milliers de tonnes d’objets célestes pénètrent l'atmosphère chaque année.

«La majorité (99,9 %) de cette matière nous arrive sous forme de petits grains de quelques centaines de micromètres, soit l’épaisseur d’un cheveu. Les objets de taille supérieure à quelques centimètres, les météorites, ne représentent que huit à dix tonnes par an», relate un site associant 19 laboratoires de recherche astronomique.





