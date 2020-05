Luxair S.A. a communiqué ce mardi sur son résultat financier pour l'exercice 2019. Malgré une conjoncture économique délicate et un contexte global difficile, la compagnie luxembourgeoise a tiré son épingle du jeu.

Un bénéfice de 8,1 millions pour une année contrastée

Après l'officialisation ce mardi de Gilles Feith au poste de directeur général, Luxair a communiqué sur son exercice 2019. Si ce dernier affiche une perte de 2,6 millions d'euros comme résultat opérationnel, le résultat net se chiffre à un solde positif de 8,1 millions d'euros, contre 12,5 millions en 2018.

Il faut dire que 2019 a été une année particulièrement difficile pour l'ensemble du secteur aérien. «Le ralentissement de la croissance économique, les guerres commerciales, les tensions géopolitiques, l’agitation sociale ainsi que l’incertitude concernant le Brexit notamment, ont créé un environnement loin d'être favorable au secteur aérien», précise la compagnie aérienne.

Les différentes activités du groupe luxembourgeois ont été plus ou moins impactées. Ainsi Luxair Luxembourg Airlines a limité la casse par rapport à 2018: -1%. Le taux d’occupation des avions de la compagnie aérienne est resté inchangé et s'élève à 64%.

Après des années de croissance en 2017 et 2018, LuxairTours a poursuivi sur sa lancée au cours des douze derniers mois. Les ventes de voyages affichent une progression de 11%. Le taux d'occupation de ses vols est lui en légère augmentation: 77,4% contre 76,8% en 2018.

Turbulences à prévoir pour 2020

Pour LuxairCARGO par contre, l'année 2019 se solde par un ralentissement de ses activités, le plus faible enregistré depuis la crise financière de 2008. Ainsi, les volumes traités à l'aéroport de Luxembourg sont passés de 957.000 tonnes en 2018 à 893.000 tonnes en 2019, le nombre de mouvements d'avions est, quant à lui, resté presque identique.

Enfin, LuxairServices a assisté 4,4 millions de passagers en transit dans les installations du Findel, soit une progression de 9% par rapport à 2018. Il est vrai que les mouvements d'avions ont augmenté de 3%. Quant à LuxairServices Catering, il a produit presque 2,3 millions de plats, une augmentation de 1% par rapport à 2018, pour les passagers des vols Luxair, LuxairTours et ceux des compagnies aériennes commerciales ou cargo transitant par Luxembourg.

Pour 2020, alors que LuxairTours voyait se profiler un début de saison extraordinaire, avec des réservations atteignant +20% par rapport à la même période en 2019, la pandémie de covid-19 a stoppé net cette embellie. Le trafic aérien des passagers a été suspendu, immobilisant temporairement toute la flotte Luxair Luxembourg Airlines depuis le 24 mars.

Les prochains mois risquent d'être mouvementés et même si le groupe affiche une santé «financière solide et stable», les effets de cette crise, dont l'intensité et la durée sont encore difficilement prévisibles, vont affecter le futur résultat. Luxair S.A. prépare depuis quelques semaines la reprise afin de supporter la relance économique du pays mais aussi de la Grande Région. La reprise progressive des activités de Luxair, LuxairTours et LuxairServices est prévue pour le mois de juin 2020.

