La musique sera à l'honneur ce week-end avec le Zeltik Festival à Dudelange et les sets de Catclaw et Vic en clôture de la première grève des femmes dans la capitale. Dans le même temps, Autojumble devrait réjouir les passionnés de vieilles mécaniques et d'ancêtres.

Un avant-goût de Saint-Patrick dans la Forge du Sud

Autojumble remonte le temps

L'asbl Lëtzebuerger Oldtimer Federatioun organise son rendez-vous annuel Autojumble à Luxexpo The box depuis 2008. Cette exposition de véhicules anciens, qui a vu le jour en 1985 au Deich à Ettelbruck, est devenue un rendez-vous incontournable pour les amateurs de ces ancêtres. Vendeurs de pièces détachées, de littérature spécialisée, de miniatures et bien d'autres seront de la partie ce samedi et dimanche entre 10 et 18h. A noter également la séance d'autographes (samedi 15h, dimanche 11h15) de Paddy Hopkirk, vainqueur du Monte-Carlo 1964 au volant d'une Mini Cooper.

Prix: 12 euros pour les adultes. Gratuit pour les moins de 12 ans

Des concerts pour clôturer la grève des femmes

Une grève des femmes pour dénoncer les inégalités A l'initiative de JIF Luxembourg, le premier débrayage national des femmes aura lieu le 7 mars. Une manifestation qui vise à épingler le manque d'investissement des hommes dans de nombreux domaines notamment dans le partage des tâches quotidiennes.

Avant le 8 mars, journée internationale des femmes, JIF Luxembourg organise ce samedi 7 mars le premier débrayage national des femmes. Une manifestation qui vise à épingler le manque d'investissement des hommes dans de nombreux domaines notamment dans le partage des tâches quotidiennes. Outre la traditionnelle marche qui s'élancera de la place d'Armes à partir de 15h, une after-party aura lieu aux Rotondes à partir de 18h. Outre de la musique en live, (Karma, Francis of Delirium, Cassandra) des sets de Catclaw (Céline Agnes) et Vic sont au programme.

Ambiance à Dudelange avec le Zeltik Festival

La Forge du Sud accueille ce samedi 7 mars, le Zeltik Festival au Hall sportif du Lycée Nic Biever (Annexe Alliance) à partir de 16h30. De quoi ravir les amateurs de musique celtique. Au programme de ce samedi 7 mars, les Red Hot Chilli Pipers, Celtic Social Club, Billow Wood, Modena City Ramblers, The Young Folk, Schëppe Siwen, Folk Dandies ou encore Luxembourg Pipe Band.

Entrée: 30 euros

Premier week-end pour le LuxFilmFestival

Inauguré jeudi soir en grande pompe, le LuxFilmFest propose de belles découvertes jusqu'au 15 mars. Cette 10e édition sera marquée par la venue à la cinémathèque, samedi 14 mars, du célèbre cinéaste franco-grec Costa-Gavras. Il présentera à Utopia son dernier film, Adultes dans la salle. Mais déjà le programme de ce premier week-end s'annonce copieux pour les cinéphiles.

La Kannerkavalkad de Kayl-Tétange

La farandole des carnavals se poursuit ce dimanche avec le rendez-vous de Kayl. Le départ du cortège, qui regroupera près de 500 enfants, est programmé à 14h depuis la rue Notre-Dame, il arrivera vers 17h au Centre Culturel Schungfabrik de Tétange où la fête se poursuivra jusqu'à 19 h.

Prix: 6€ pour les adultes. Gratuit pour les enfants.

Mais aussi

Mineral Expo: samedi et dimanche de 10 à 18h dans les locaux de Luxexpo The box. Une centaine d'exposants présentent des minéraux, des gemmes, bijoux, fossiles, météorites et des produits artisanaux d'art.