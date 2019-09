Un automne riche en annonces pour les frontaliers

47.744 véhicules passent en moyenne la frontière belge sur l'A6 et 91.959 véhicules empruntent quotidiennement cette autoroute entre la Croix de Cessange et la Croix de Gasperich. Le Luxembourg prévoit d'élargir le tronçon le plus fréquenté de l'A6 à 2x3 voies et, avec la Wallonie, de mettre en place 3 mesures.