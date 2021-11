Face à la remontée des infections, notamment parmi les jeunes, le ministre de l'Education pousse un peu plus le curseur préventif dans le fondamental. Résultat : plus de dépistage, retour du masque dans certains cas et quarantaine plus exigeante.

Covid-19 au Luxembourg

Un autotest de plus dans la semaine des écoliers

Patrick JACQUEMOT Face à la remontée des infections, notamment parmi les jeunes, le ministre de l'Education pousse un peu plus le curseur préventif dans le fondamental. Résultat : plus de dépistage, retour du masque dans certains cas et quarantaine plus exigeante.

Il court, il court le covid... Ce n'est pas là le refrain d'une chansonnette pour enfants, mais bien la réalité au Luxembourg où, d'une semaine à l'autre, 30% de cas positifs ont repérés. Et cette accélération des contaminations s'avère plus forte chez les jeunes classes d'âge que parmi la population générale. Le constat n'a pas manqué d'interpeller le ministère de l'Education qui a choisi de réviser le protocole sanitaire.

Ainsi, les mesures de dépistage prises depuis la rentrée vont être accentuées. Claude Meisch (DP) l'a annoncé ce vendredi. Alors que deux kits d'autotest étaient proposés chaque semaine dans les établissements du fondamental, leur nombre va passer à trois.

Ce choix s'appliquera aux cycles 2, 3 et 4 et dans les centres de compétences. «Les parents des enfants du cycle 1 recevront, eux, un troisième autotest rapide par semaine à effectuer à domicile.» Pour l’enseignement secondaire, le dispositif prévoit deux autotests antigéniques rapides par semaine : un à l’école, l'autre à domicile.

Les parents d’élèves recevront dans les prochains jours une nouvelle attestation de consentement pour ce «testing renforcé» par le biais du titulaire de classe/ régent de classe. Sitôt ces attestations recueillies, le dispositif sanitaire adapté sera appliqué dans la classe. L'idée restant la même : tester le plus largement, le plus fréquemment, pour éviter tout début de chaîne d'infection parmi les élèves et les enseignants.

Ce système de dépistage qui a fait ses preuves jusqu'à présent, le phénomène «cluster»ayant épargné le système scolaire luxembourgeois jusque-là. La semaine passée, la formule a aussi permis de mettre en lumière de façon précoce 118 cas (soit 40% des jeunes sujets covid+ signalés durant cette période).

Vendredi, le ministre Meisch indiquait qu'en dix semaines de cours 3.438 jeunes et adultes avaient été signalés infectés. Un chiffre qui, lui aussi, semble devoir imposer un réajustement de la méthode retenue pour lutter contre la progression du virus notamment auprès des moins de 12 ans qui n'ont pas encore, pour l'instant, accès à la vaccination. Ce qui ne saurait tarder sans doute. En attendant, le port du masque devient obligatoire sitôt le premier cas d’infection repéré dans une classe.

Le conseil de gouvernement a aussi décidé que toute personne (mineure ou majeure donc) ni vaccinée ni rétablie ne participant pas au dispositif renforcé de testing serait automatiquement mise en quarantaine.

